https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-tashkente-proydet-knijnyy-festival--podrobnosti-29612406.html
В Ташкенте пройдет книжный фестиваль – подробности
В Ташкенте пройдет книжный фестиваль – подробности
В рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей, сообщают организаторы.
2022-10-31T14:38+0500
2022-10-31T14:38+0500
2022-10-31T14:38+0500
культура
ташкент
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В столице Узбекистана 2 ноября стартует книжный фестиваль Tashkent Book Fest. Она продлится на территории "Узэкспоцентра" до 4 ноября, сообщает корреспондент Sputnik.На фестивале представят новинки издательств Узбекистана, а также проведут мастер-классы художников-иллюстраторов, издателей, писателей и переводчиков.Кроме этого, в рамках мероприятия состоятся ярмарка книг и встречи с представителями зарубежных издательств, в том числе российских, уточнили организаторы.Первый фестиваль Tashkent Book Fest состоялся в декабре 2020 года и собрал участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии, Израиля, США, Франции, Бельгии и Великобритании.
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ташкент фестиваль ярмарка книг tashkent book fest 2022 когда и где пройдет 2 4 ноября
ташкент фестиваль ярмарка книг tashkent book fest 2022 когда и где пройдет 2 4 ноября
В Ташкенте пройдет книжный фестиваль – подробности
В рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей, сообщают организаторы.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В столице Узбекистана 2 ноября стартует книжный фестиваль Tashkent Book Fest. Она продлится на территории "Узэкспоцентра" до 4 ноября, сообщает корреспондент Sputnik.
На фестивале представят новинки издательств Узбекистана, а также проведут мастер-классы художников-иллюстраторов, издателей, писателей и переводчиков.
Кроме этого, в рамках мероприятия состоятся ярмарка книг и встречи с представителями зарубежных издательств, в том числе российских, уточнили организаторы.
Первый фестиваль Tashkent Book Fest состоялся в декабре 2020 года и собрал участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии, Израиля, США, Франции, Бельгии и Великобритании.