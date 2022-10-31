https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-tashkente-proydet-knijnyy-festival--podrobnosti-29612406.html

В Ташкенте пройдет книжный фестиваль – подробности

В Ташкенте пройдет книжный фестиваль – подробности

В рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей, сообщают организаторы.

2022-10-31T14:38+0500

2022-10-31T14:38+0500

2022-10-31T14:38+0500

культура

ташкент

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21604710_182:783:1742:1661_1920x0_80_0_0_0af595952da9d854b7fe9ed0a13487bc.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В столице Узбекистана 2 ноября стартует книжный фестиваль Tashkent Book Fest. Она продлится на территории "Узэкспоцентра" до 4 ноября, сообщает корреспондент Sputnik.На фестивале представят новинки издательств Узбекистана, а также проведут мастер-классы художников-иллюстраторов, издателей, писателей и переводчиков.Кроме этого, в рамках мероприятия состоятся ярмарка книг и встречи с представителями зарубежных издательств, в том числе российских, уточнили организаторы.Первый фестиваль Tashkent Book Fest состоялся в декабре 2020 года и собрал участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии, Израиля, США, Франции, Бельгии и Великобритании.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент фестиваль ярмарка книг tashkent book fest 2022 когда и где пройдет 2 4 ноября