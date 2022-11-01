Арт-выставка среди египетских пирамид - фото

Посетительница делает селфи на фоне инсталляции скульптора с псевдонимом SpY.
Посетительница делает селфи на фоне инсталляции скульптора с псевдонимом SpY.
Караван верблюдов проходит мимо интерактивной фотобудки в форме пирамиды французского архитектора JR.
Караван верблюдов проходит мимо интерактивной фотобудки в форме пирамиды французского архитектора JR.
Посетительница делает селфи на фоне своей фотографии, напечатанной в фотобудке на выставке современного искусства. Всего в выставке принимают участие 11 художников.
Посетительница делает селфи на фоне своей фотографии, напечатанной в фотобудке на выставке современного искусства. Всего в выставке принимают участие 11 художников.
Инсталляция "Портал света" итальянского художника Emilio Ferro.
Инсталляция "Портал света" итальянского художника Emilio Ferro.
Скульптор Mohammad Alfaraj возле своей инсталляции "Стражи ветра".
Скульптор Mohammad Alfaraj возле своей инсталляции "Стражи ветра".
Инсталляция тунисского скульптура El Seed "Тайны времени".
Инсталляция тунисского скульптура El Seed "Тайны времени".
Посетители фотографируются на фоне инсталляции "Грезы в Гизе" скульптура Pascale Marthine Tayou из Камеруна.
Посетители фотографируются на фоне инсталляции "Грезы в Гизе" скульптура Pascale Marthine Tayou из Камеруна.
Британско-американская художница Natalie Clark на фоне своей инсталляции "Дух Хатхор".
Британско-американская художница Natalie Clark на фоне своей инсталляции "Дух Хатхор".
Посетители на выставке.
Посетители на выставке.
Женщина у инсталляции итальянского художника Emilio Ferro "Портал света"
Женщина у инсталляции итальянского художника Emilio Ferro "Портал света"