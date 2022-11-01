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Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221101/29653075.html
Арт-выставка среди египетских пирамид - фото
Арт-выставка среди египетских пирамид - фото
В Египте, среди пирамид в Гизе проходит выставка современного искусства. Самые интересные экспонаты - фотоподборке Sputnik.
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фото
египет
выставка
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фото египет выставка будущее сейчас пирамиды гиза
фото египет выставка будущее сейчас пирамиды гиза

Арт-выставка среди египетских пирамид - фото

22:00 01.11.2022
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НовостиTelegram
В Египте, среди пирамид в Гизе проходит выставка современного искусства. Самые интересные экспонаты - фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Посетительница делает селфи на фоне инсталляции скульптора с псевдонимом SpY.

Посетительница делает селфи на фоне инсталляции скульптора с псевдонимом SpY. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Посетительница делает селфи на фоне инсталляции скульптора с псевдонимом SpY.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Караван верблюдов проходит мимо интерактивной фотобудки в форме пирамиды французского архитектора JR.

Караван верблюдов проходит мимо интерактивной фотобудки в форме пирамиды французского архитектора JR. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Караван верблюдов проходит мимо интерактивной фотобудки в форме пирамиды французского архитектора JR.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Посетительница делает селфи на фоне своей фотографии, напечатанной в фотобудке на выставке современного искусства. Всего в выставке принимают участие 11 художников.

Посетительница делает селфи на фоне своей фотографии, напечатанной в фотобудке на выставке современного искусства. Всего в выставке принимают участие 11 художников. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Посетительница делает селфи на фоне своей фотографии, напечатанной в фотобудке на выставке современного искусства. Всего в выставке принимают участие 11 художников.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Инсталляция "Портал света" итальянского художника Emilio Ferro.

Инсталляция &quot;Портал света&quot; итальянского художника Emilio Ferro. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Инсталляция "Портал света" итальянского художника Emilio Ferro.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Скульптор Mohammad Alfaraj возле своей инсталляции "Стражи ветра".

Скульптор Mohammad Alfaraj возле своей инсталляции &quot;Стражи ветра&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Скульптор Mohammad Alfaraj возле своей инсталляции "Стражи ветра".

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Инсталляция тунисского скульптура El Seed "Тайны времени".

Инсталляция тунисского скульптура El Seed &quot;Тайны времени&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Инсталляция тунисского скульптура El Seed "Тайны времени".

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Посетители фотографируются на фоне инсталляции "Грезы в Гизе" скульптура Pascale Marthine Tayou из Камеруна.

Посетители фотографируются на фоне инсталляции &quot;Грезы в Гизе&quot; скульптура Pascale Marthine Tayou из Камеруна. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Посетители фотографируются на фоне инсталляции "Грезы в Гизе" скульптура Pascale Marthine Tayou из Камеруна.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Британско-американская художница Natalie Clark на фоне своей инсталляции "Дух Хатхор".

Британско-американская художница Natalie Clark на фоне своей инсталляции &quot;Дух Хатхор&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Британско-американская художница Natalie Clark на фоне своей инсталляции "Дух Хатхор".

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Посетители на выставке.

Посетители на выставке. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Walaa AlShaer

Посетители на выставке.

© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Женщина у инсталляции итальянского художника Emilio Ferro "Портал света"

Женщина у инсталляции итальянского художника Emilio Ferro &quot;Портал света&quot; - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Art d’Egypte/Patrick Baz

Женщина у инсталляции итальянского художника Emilio Ferro "Портал света"

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