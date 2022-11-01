https://uz.sputniknews.ru/20221101/mirziyoev-rassmotrel-predlojeniya-po-energosberejeniyu-29634041.html
Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению
Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению
Какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства - читайте в нашем материале.
2022-11-01T10:54+0500
2022-11-01T10:54+0500
2022-11-01T10:54+0500
экономика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по эффективному использованию энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему сезону Мирзиёев дал указания разработать мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов и сбалансированному обеспечению ими населения в осенне-зимний период.Так, в ходе презентации главе республике были представлены соответствующие предложения. В частности, стало известно, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%.Мирзиёев подчеркнул, что данный вопрос становится все более актуальным, поэтому необходимо учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном итоге, по словам президента, это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения.Таким образом, перед ответственными лицами поставлена задача найти дополнительные возможности экономии энергии с выездом в регионы.Кроме этого, в ходе презентации была подчеркнута важность повышения энергоэффективности в учреждениях социальной сферы и расширения использования солнечных панелей. Также определены задачи по усилению полномочий Инспекции по контролю в электроэнергетике и Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики, принятию действенных мер в отношении нарушений закона в этих сферах.
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мирзиеев рассмотрел предложения по энергосбережению какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства
мирзиеев рассмотрел предложения по энергосбережению какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства
Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению
Какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по эффективному использованию энергоресурсов. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Ранее в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему сезону Мирзиёев дал указания разработать мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов и сбалансированному обеспечению ими населения в осенне-зимний период.
Так, в ходе презентации главе республике были представлены соответствующие предложения. В частности, стало известно, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%.
Мирзиёев подчеркнул, что данный вопрос становится все более актуальным, поэтому необходимо учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном итоге, по словам президента, это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения.
Таким образом, перед ответственными лицами поставлена задача найти дополнительные возможности экономии энергии с выездом в регионы.
Кроме этого, в ходе презентации была подчеркнута важность повышения энергоэффективности в учреждениях социальной сферы и расширения использования солнечных панелей. Также определены задачи по усилению полномочий Инспекции по контролю в электроэнергетике и Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики, принятию действенных мер в отношении нарушений закона в этих сферах.