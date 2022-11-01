https://uz.sputniknews.ru/20221101/mirziyoev-rassmotrel-predlojeniya-po-energosberejeniyu-29634041.html

Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению

Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению

Какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства - читайте в нашем материале.

2022-11-01T10:54+0500

2022-11-01T10:54+0500

2022-11-01T10:54+0500

экономика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по эффективному использованию энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему сезону Мирзиёев дал указания разработать мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов и сбалансированному обеспечению ими населения в осенне-зимний период.Так, в ходе презентации главе республике были представлены соответствующие предложения. В частности, стало известно, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%.Мирзиёев подчеркнул, что данный вопрос становится все более актуальным, поэтому необходимо учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном итоге, по словам президента, это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения.Таким образом, перед ответственными лицами поставлена ​​задача найти дополнительные возможности экономии энергии с выездом в регионы.Кроме этого, в ходе презентации была подчеркнута важность повышения энергоэффективности в учреждениях социальной сферы и расширения использования солнечных панелей. Также определены задачи по усилению полномочий Инспекции по контролю в электроэнергетике и Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики, принятию действенных мер в отношении нарушений закона в этих сферах.

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мирзиеев рассмотрел предложения по энергосбережению какие предложения по эффективному использованию энергоресурсов были представлены главе государства