https://uz.sputniknews.ru/20221101/mishustin-prizval-shos-sozdat-sistemu-obmena-finansovoy-informatsiey-29641886.html

Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Главные тезисы из выступления премьер-министра России на заседании Совета глав правительств ШОС - в нашем материале.

2022-11-01T15:04+0500

2022-11-01T15:04+0500

2022-11-01T15:04+0500

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.Кроме этого, он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах.Также он заявил, что российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам.Мишустин отметил, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, а лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений. Росийский премьер подчеркнул, что Москва продолжит развивать диалог с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, большое внимание будет уделять и укреплению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ.По словам премьера, в России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив.Также он подчеркнул, что Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия. Мишустин сообщил, что Москва после террористической атаки на российские корабли была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.Премьер-министр России особо выделил, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.По заявлению Мишустина, торговля сельхозпродукцией и продовольствием России со странами ШОС за восемь месяцев выросла на четверть, а объем торговли в целом с государствами Организации за этот период увеличился более чем на треть и превысил $156 млрд.Помимо прочего, он сообщил, что инфляция в России к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на страну продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.Напомним: 1 ноября, под председательством Китая в формате видеоконференции прошло XXI заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

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мишустин призвал шос создать систему обмена финансовой информацией главные тезисы из выступления премьер министра россии на заседании совета глав правительств шос