https://uz.sputniknews.ru/20221101/mishustin-prizval-shos-sozdat-sistemu-obmena-finansovoy-informatsiey-29641886.html
Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Главные тезисы из выступления премьер-министра России на заседании Совета глав правительств ШОС - в нашем материале.
2022-11-01T15:04+0500
2022-11-01T15:04+0500
2022-11-01T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.Кроме этого, он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах.Также он заявил, что российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам.Мишустин отметил, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, а лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений. Росийский премьер подчеркнул, что Москва продолжит развивать диалог с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, большое внимание будет уделять и укреплению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ.По словам премьера, в России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив.Также он подчеркнул, что Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия. Мишустин сообщил, что Москва после террористической атаки на российские корабли была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.Премьер-министр России особо выделил, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.По заявлению Мишустина, торговля сельхозпродукцией и продовольствием России со странами ШОС за восемь месяцев выросла на четверть, а объем торговли в целом с государствами Организации за этот период увеличился более чем на треть и превысил $156 млрд.Помимо прочего, он сообщил, что инфляция в России к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на страну продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.Напомним: 1 ноября, под председательством Китая в формате видеоконференции прошло XXI заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
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мишустин призвал шос создать систему обмена финансовой информацией главные тезисы из выступления премьер министра россии на заседании совета глав правительств шос
мишустин призвал шос создать систему обмена финансовой информацией главные тезисы из выступления премьер министра россии на заседании совета глав правительств шос
Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Главные тезисы из выступления премьер-министра России на заседании Совета глав правительств ШОС - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС предложил
государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.
"Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей", - сказал Мишустин.
Кроме этого, он призвал ускорить переход на расчеты в нацвалютах.
"Именно такие расчеты постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - особо выделил российский премьер.
Также он заявил, что российская экономика демонстрирует способность адаптироваться даже в условиях беспрецедентных односторонних санкций, которые наносят серьезный ущерб своим инициаторам.
Мишустин отметил, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, а лишь ускорили процесс переформатирования системы международных отношений. Росийский премьер подчеркнул, что Москва продолжит развивать диалог с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, большое внимание будет уделять и укреплению сотрудничества на пространстве ЕАЭС и СНГ.
По словам премьера, в России создана комфортная деловая среда как для российского, так и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, власти страны открыты к поддержке частных предпринимательских инициатив.
Также он подчеркнул, что Россия в конструктивном ключе и ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договорённостей о снятии ограничений с российских удобрения и продовольствия. Мишустин сообщил, что Москва после террористической атаки на российские корабли была вынуждена приостановить участие в сделке по вывозу зерна из украинских портов, но она продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.
"В конце прошлой недели украинская сторона предприняла террористическую атаку против российских кораблей и гражданских судов в акватории Севастопольской бухты. Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в "зерновой сделке". Тем не менее – продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений", - сказал Мишустин.
Премьер-министр России особо выделил, что независимо от перспектив зерновой сделки, с учетом урожая нынешнего года Россия готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.
По заявлению Мишустина, торговля сельхозпродукцией и продовольствием России со странами ШОС за восемь месяцев выросла на четверть, а объем торговли в целом с государствами Организации за этот период увеличился более чем на треть и превысил $156 млрд.
Помимо прочего, он сообщил, что инфляция в России к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на страну продолжает оказываться нарастающее санкционное давление.
Напомним: 1 ноября, под председательством Китая в формате видеоконференции прошло XXI заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.