https://uz.sputniknews.ru/20221101/novyy-format-svo-voyna-dronov-na-more--29632953.html

Новый формат СВО: война дронов на море

Новый формат СВО: война дронов на море

Комбинированная атака на Севастополь шестнадцати БПЛА и морских дронов – выход на новый уровень эскалации в прокси-войне НАТО с Россией, очевидный дрейф к прямому вооруженному противостоянию за пределами украинского ТВД без учета интересов, войск или ресурсов марионеточного киевского режима.

2022-11-01T10:15+0500

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колумнисты

дрон

операция

море

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Комбинированная атака на Севастополь шестнадцати БПЛА и морских дронов – выход на новый уровень эскалации в прокси-войне НАТО с Россией, очевидный дрейф к прямому вооруженному противостоянию за пределами украинского ТВД без учета интересов, войск или ресурсов марионеточного киевского режима.Это начало новой эры многодоменного боевого применения "летучих голландцев" во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами под командованием современных автоматизированных систем управления.По информации Минобороны РФ, утром 29 октября проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда – на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В комбинированном ударе были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.Все воздушные цели противника оперативно уничтожены корабельными комплексами ПВО. Четыре морских беспилотника поражены на внешнем рейде и три аппарата – на внутреннем рейде Севастополя корабельным оружием и силами морской авиации ЧФ.Незначительно повреждены морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в Южной бухте.В российском военном ведомстве сообщили, что подготовкой военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций и террористического акта занимались британские специалисты в городе Очаков (Николаевская область).Вооруженные силы РФ воздушным ударом 30 октября уничтожили очаковский Центр спецопераций. И все же, уровень организации массированной атаки морскими и воздушными дронами по главной базе Черноморского флота находится вне тактико-технологических пределов компетенции и возможностей ВСУ.Даже в НАТО военно-морскими беспилотниками разной эффективности обладают лишь немногие страны – Великобритания, США, Франция, Турция. Украина в этом высокотехнологичном клубе не состоит и не имеет подготовленных операторов.Между тем, от Очакова до Севастополя морскому дрону необходимо пройти около 300 км, затем – попасть в 400-метровый створ Севастопольской бухты, не говоря уже о сложности навигации и целеуказания в узкой Южной бухте. В этой многодоменной операции альянса с участием 16 ударных аппаратов и стратегического беспилотного "координатора" RQ-4B Global Hawk специалисты ВСУ могли играть лишь роли статистов или ширмы, за которую прячутся главные "герои".Неслучайно американская газета The New York Times сразу выдала "подвиг" ВСУ, а МИД России совместно с другими компетентными ведомствами не менее оперативно прорабатывает "практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта".Такой "коридор" нам не нуженАтакованные корабли и суда Черноморского флота обеспечивали безопасность "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозпродукции из украинских портов якобы голодающим странам Африки.В реальности, сотни судов-зерновозов шли в благополучную Западную Европу, африканцам от проекта доставались сущие крохи. Более того, безопасный "коридор" и гражданские суда-зерновозы в НАТО решили использовать во вред России.Семь морских дронов альянса на рейде Севастополя – тому доказательство. Координаты движения одного из "летучих голландцев" указывают точку старта в зоне безопасности "зернового коридора" в Черном море. Повторюсь, Украина – в иной технологической среде, и ВСУ используют лишь для прикрытия высокотехнологичных атак Пентагона и НАТО.Поскольку РФ вышла из "зернового" соглашения, дальнейшее движение сухогрузов в челночном режиме между Одессой и Босфором создаст целый комплекс угроз эскалации, а потому – недопустимо.Сорванные с якорей украинские морские мины дрейфуют по всему Черному морю, случайный подрыв торгового судна Запад наверняка запишет на счет ЧФ России. С другой стороны, без российского досмотра сухогрузы нарастят перевозки оружия и боеприпасов киевскому режиму, и увеличат количество жертв на украинском ТВД. Следовательно, для ВС РФ сегодня в равной степени важны стратегические меры (технология и тактика противодействия современным многодоменным проектам НАТО) и оперативные действия по блокаде "коридора безопасности" силами Черноморского флота (как вариант – уничтожение инфраструктуры Одесского порта).Обнаруженные обломки морских беспилотников позволят Москве принять взвешенное решение. Здесь возможны варианты. Официальные лица в Вашингтоне заявили в воскресенье, что США не помогали в атаке на Севастополь и не предоставляли Украине разведданные для ее проведения. Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в апреле заявил об отправке на Украину экспериментальных надводных беспилотников из запасов ВМС США для решения "различных задач береговой обороны".Пентагон уделяет много внимания развитию надводных и подводных роботизированных аппаратов типа SeaHanterили Remus, а Украина давно служит полигоном для экспериментальных изделий НАТО и, как мы убедились 29 октября, для проверки американской концепции многодоменных операций (европейские союзники США в этом направлении сильно отстают).Как бы ни развивались события далее, на морском театре СВО в субботу открыта новая эра многодоменного боевого применения "летучих голландцев" во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами – под командованием современных автоматизированных систем управления.Необходимо готовиться к продолжению аналогичных операций НАТО "под чужим флагом". Беспилотники и разведчики (включая спутники) альянса не должны работать на украинском ТВД.Полагаю, американские аппараты стратегической разведки RQ-4B Global Hawk и другие вблизи зоны СВО могут стать законными целями для российских систем ПВО, если их появление "совпадет" с атаками беспилотных систем натовского производства.России просто не оставляют иного выбора. НАТО занимается ползучей "украинизацией" всей Восточной Европы и совершенно неумело пытается "контролировать" дрейф к Третьей мировой.Возмущение президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга выходом РФ из "зерновой сделки" – весьма показательно, Москва нарушила планы альянса. Атаки дронов на Балтике (подрыв "Северного потока") и на рейде Севастополя – звенья одной стратегии Пентагона и НАТО. Однако просто выйти нельзя, иначе в среднесрочной перспективе мы увидим новые атаки альянса по всему периметру морских границ России ("под чужим флагом" или без – не суть).Необходимо суровое напоминание о неизбежном возмездии агрессорам, и здесь у российского Генштаба есть широкий выбор опций и инструментов убеждения.Объективно растет вероятность прямого военного столкновения НАТО с Россией. Британия снова грезит о покорении российского Крыма. В конгрессе США заявляют о необходимости уничтожения России "любой ценой", поскольку это "православная страна, исповедующая традиционные ценности". Курсом на Европу идет авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, хотя в европейских водах уже находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.Даже экс-президент США Дональд Трамп сегодня называет свою страну "злом", и считает, что действующий президент Джо Байден заслуживает "электрического стула". Последнее стоило бы обсудить в ООН.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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новый формат сво война дронов на море комбинированная атака на севастополь шестнадцати бпла и морских дронов выход на новый уровень эскалации в прокси войне нато с россией очевидный дрейф к прямому вооруженному противостоянию за пределами украинского твд без учета интересов войск или ресурсов марионеточного киевского режима