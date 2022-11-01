https://uz.sputniknews.ru/20221101/pervyy-den-noyabrya-budet-tumannym-i-vetrenym-po-vsemu-uzbekistanu-29623397.html

Первый день ноября будет туманным и ветреным по всему Узбекистану

Первый день ноября будет туманным и ветреным по всему Узбекистану

По данным Узгидромета, по всей стране возможно усиление ветра. 01.11.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

погода

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Во вторник в Ташкенте ожидается переменная облачность, однако осадков не будет, сообщают в Узгидромете. При этом ночью и утром в столице возможен туман, температура воздуха же днем дойдет до +20 градусов тепла, а ночью будет варьироваться в пределах +5...+7 градусов тепла.День без осадков также ожидается в Бухарской и Навоийской областях, однако ветер может усилиться до 20 м/с. Температура составит +5...+10 градусов тепла, днем увеличится до +24 градусов.Похожая погода будет держаться в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, только температура воздуха здесь ночью составит +7 градусов тепла, а днем может меняться в пределах +16...+21 градусов.Переменная облачность и отсутствие осадков будут характерны и для Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. В данных регионах тоже может усилиться ветер. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, а днем можно ожидать все +25.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура воздуха может колебаться от +15 до +20 градусов, днем — от +2 до +7 ночью. Возможен туман, осадков нет.По традиции немного холоднее в горных районах Узбекистана – здесь ночью температура воздуха может понизиться до 0 градусов, а днем достигать +7...+12 градусов тепла.Дожди ожидаются в Каракалпакстане. При этом порывы ветра могут составлять 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем — +15-+20.В Хорезмской области также прогнозируется небольшой дождь с усилением ветра до 15-20 м/с и туманом. Температура воздуха аналогична с прогнозом по Каракалпакстану.

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