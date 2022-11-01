https://uz.sputniknews.ru/20221101/polyanskiy-zapad-ne-smog-dokazat-neprichastnost-ukrainy-k-atake-na-chernomorskiy-flot-29635396.html

Полянский: Запад не смог доказать непричастность Украины к атаке на Черноморский флот

Полянский: Запад не смог доказать непричастность Украины к атаке на Черноморский флот

В ходе заседания Совбеза Запад возлагал на Москву вину "за ситуацию вообще", вспоминая удары по инфраструктуре Украины.

2022-11-01T11:35+0500

2022-11-01T11:35+0500

2022-11-01T11:35+0500

специальная военная операция россии в донбассе

москва

запад

украина

черное море

флот

атака

совет безопасности оон

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Заседание Совета безопасности ООН, которое созвала Москва после нападения, прошло в понедельник.Также он рассказал, что делегации западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке.По словам зампостпреда, Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине.Напомним, рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.

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полянский запад не смог доказать непричастность украины к атаке на черноморский флот в ходе заседания совбеза запад возлагал на москву вину за ситуацию вообще вспоминая удары по инфраструктуре украины