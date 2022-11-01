https://uz.sputniknews.ru/20221101/polyanskiy-zapad-ne-smog-dokazat-neprichastnost-ukrainy-k-atake-na-chernomorskiy-flot-29635396.html
Полянский: Запад не смог доказать непричастность Украины к атаке на Черноморский флот
Полянский: Запад не смог доказать непричастность Украины к атаке на Черноморский флот
В ходе заседания Совбеза Запад возлагал на Москву вину "за ситуацию вообще", вспоминая удары по инфраструктуре Украины.
2022-11-01T11:35+0500
2022-11-01T11:35+0500
2022-11-01T11:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
москва
запад
украина
черное море
флот
атака
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29634851_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_47cd8f254bf9b1f07eff64c83fc637c5.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Заседание Совета безопасности ООН, которое созвала Москва после нападения, прошло в понедельник.Также он рассказал, что делегации западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке.По словам зампостпреда, Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине.Напомним, рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
черное море
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29634851_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_37be9712e244385d4de164bf3f37927b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
полянский запад не смог доказать непричастность украины к атаке на черноморский флот в ходе заседания совбеза запад возлагал на москву вину за ситуацию вообще вспоминая удары по инфраструктуре украины
полянский запад не смог доказать непричастность украины к атаке на черноморский флот в ходе заседания совбеза запад возлагал на москву вину за ситуацию вообще вспоминая удары по инфраструктуре украины
Полянский: Запад не смог доказать непричастность Украины к атаке на Черноморский флот
В ходе заседания Совбеза Запад возлагал на Москву вину "за ситуацию вообще", вспоминая удары по инфраструктуре Украины.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik.
Западные дипломаты не смогли доказать непричастность Киева к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил
первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание Совета безопасности ООН, которое созвала Москва после нападения, прошло в понедельник.
"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — сообщил Полянский в Telegram-канале.
Также он рассказал, что делегации западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, "пугали мировым голодом" из-за шагов Москвы и призывали немедленно вернуться к участию в продуктовой сделке.
"Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", — подчеркнул Полянский.
По словам зампостпреда, Россия в конце октября "явно измотала" западных представителей заседаниями Совбеза по Украине.
"Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно", — отметил он.
Напомним, рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя. По данным Минобороны России, теракт подготовили и провели военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций под руководством специалистов из Великобритании.
После атаки Россия приостановила участие в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.