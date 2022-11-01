https://uz.sputniknews.ru/20221101/sila-uma-ministr-prosvescheniya-rossii-rasskazal-o-proekte-dlya-buduschix-fizikov--29628896.html

Сила ума: министр просвещения России рассказал о проекте для будущих физиков

Сила ума: министр просвещения России рассказал о проекте для будущих физиков

Школьники Узбекистана получили специальные методические пособия по углубленному изучению физики и математики.

2022-11-01T08:50+0500

2022-11-01T08:50+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане обсуждают ход российского Международного гуманитарного проекта "Сила ума", рассказал в интервью корреспонденту Sputnik министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Напомним: проект "Сила ума" действует в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. В рамках проекта в школы стран Центральной Азии приезжают российские учителя, которые проводят дополнительные занятия по физике и математике.Школьники-участники проекта в Узбекистане уже получили рабочие тетради по физике и математике, оснащенные QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видео от экспертов проекта.Инициатива "Сила ума" реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Оператором проекта выступает Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко.

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