https://uz.sputniknews.ru/20221101/sila-uma-ministr-prosvescheniya-rossii-rasskazal-o-proekte-dlya-buduschix-fizikov--29628896.html
Сила ума: министр просвещения России рассказал о проекте для будущих физиков
Сила ума: министр просвещения России рассказал о проекте для будущих физиков
Школьники Узбекистана получили специальные методические пособия по углубленному изучению физики и математики.
2022-11-01T08:50+0500
2022-11-01T08:50+0500
2022-11-01T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане обсуждают ход российского Международного гуманитарного проекта "Сила ума", рассказал в интервью корреспонденту Sputnik министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Напомним: проект "Сила ума" действует в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. В рамках проекта в школы стран Центральной Азии приезжают российские учителя, которые проводят дополнительные занятия по физике и математике.Школьники-участники проекта в Узбекистане уже получили рабочие тетради по физике и математике, оснащенные QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видео от экспертов проекта.Инициатива "Сила ума" реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Оператором проекта выступает Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко.
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сила ума что такое узбекистан образование россия в узбекистане отношения сергей кравцов
сила ума что такое узбекистан образование россия в узбекистане отношения сергей кравцов
Сила ума: министр просвещения России рассказал о проекте для будущих физиков
Школьники Узбекистана получили специальные методические пособия по углубленному изучению физики и математики.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане обсуждают ход российского Международного гуманитарного проекта "Сила ума", рассказал в интервью корреспонденту Sputnik министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас проект реализуется по подготовке в области физики, математики "Сила ума". Сегодня от точных наук многое зависит — и развитие экономики, и новые исследования. Поэтому здесь мы готовы делиться опытом", — заявил он.
https://t.me/sputnikuzbekistan/29147
Напомним: проект "Сила ума" действует в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. В рамках проекта в школы стран Центральной Азии приезжают российские учителя, которые проводят дополнительные занятия по физике и математике.
Школьники-участники проекта в Узбекистане уже получили рабочие тетради по физике и математике, оснащенные QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видео от экспертов проекта.
Инициатива "Сила ума" реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Оператором проекта выступает Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко.