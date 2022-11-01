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Узбекистан помог восстановить аэропорт Мазари-Шарифа
Узбекистан помог восстановить аэропорт Мазари-Шарифа
Какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа - читайте в нашем материале.
2022-11-01T12:14+0500
2022-11-01T12:14+0500
экономика
узбекистан
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана посетила Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи. Об этом сообщает агентство "УзА".Так, в состав делегации вошли представители Минтраса, агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета".Узбекистанская сторона оказала техническую помощь для возобновления работы аэропорта. Данный проект был реализован поэтапно. Таким образом, в короткие сроки Международный аэропорт Мазари-Шарифа начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.Известно, что были полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требованийПредставители афганской стороны, в свою очередь, отметили, что эта инициатива, основанная на укреплении братских связей двух государств, воспринимается как логическое продолжение усилий Узбекистана по упрочению дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.Также в ходе церемонии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности.
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узбекистан помог восстановить аэропорт мазари шарифа какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению международного аэропорта мазари шарифа
узбекистан помог восстановить аэропорт мазари шарифа какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению международного аэропорта мазари шарифа

Узбекистан помог восстановить аэропорт Мазари-Шарифа

12:14 01.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL / Международный аэропорт Мазари-Шариф
Международный аэропорт Мазари-Шариф - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL /
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Какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана посетила Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи. Об этом сообщает агентство "УзА".
Так, в состав делегации вошли представители Минтраса, агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета".
Узбекистанская сторона оказала техническую помощь для возобновления работы аэропорта. Данный проект был реализован поэтапно. Таким образом, в короткие сроки Международный аэропорт Мазари-Шарифа начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.
Известно, что были полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требований
Представители афганской стороны, в свою очередь, отметили, что эта инициатива, основанная на укреплении братских связей двух государств, воспринимается как логическое продолжение усилий Узбекистана по упрочению дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.
Также в ходе церемонии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности.
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