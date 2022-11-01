https://uz.sputniknews.ru/20221101/uzbekistan-pomog-vosstanovit-aeroport-mazari-sharifa-29636072.html

Узбекистан помог восстановить аэропорт Мазари-Шарифа

Узбекистан помог восстановить аэропорт Мазари-Шарифа

Какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа - читайте в нашем материале.

2022-11-01T12:14+0500

2022-11-01T12:14+0500

2022-11-01T12:14+0500

экономика

узбекистан

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Делегация Узбекистана посетила Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи. Об этом сообщает агентство "УзА".Так, в состав делегации вошли представители Минтраса, агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета".Узбекистанская сторона оказала техническую помощь для возобновления работы аэропорта. Данный проект был реализован поэтапно. Таким образом, в короткие сроки Международный аэропорт Мазари-Шарифа начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.Известно, что были полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требованийПредставители афганской стороны, в свою очередь, отметили, что эта инициатива, основанная на укреплении братских связей двух государств, воспринимается как логическое продолжение усилий Узбекистана по упрочению дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.Также в ходе церемонии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности.

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узбекистан помог восстановить аэропорт мазари шарифа какую помощь оказала узбекистанская сторона по восстановлению международного аэропорта мазари шарифа