Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности
09:36 01.11.2022 (обновлено: 09:38 01.11.2022)
Какие места завоевали легкоатлеты из Узбекистана в Туркестанском марафоне - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Узбекистанцы завоевали медали на Туркестанском марафоне 2022. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, узбекистанский спортсмен Бахтиёр Уткиров завоевал золотую медаль в дистанции 42 км, а Шохрух Довлатов - серебряную медаль в 21.1 км. Тамила Кучкорова также заняла второе место на дистанции 42 км.
Так, помимо хозяев состязаний, в них приняли участие представители России, Австралии, Украины, Кыргызстана, Франции, Чехии, Великобритании, Испании, Таджикистана, Венгрии.