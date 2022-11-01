https://uz.sputniknews.ru/20221101/uzbekistanets-vyigral-turkestanskiy-marafon-29632582.html

Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности

Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности

Какие места завоевали легкоатлеты из Узбекистана в Туркестанском марафоне - читайте в нашем материале.

2022-11-01T09:36+0500

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спорт

марафон

узбекистанец

туркестан

легкая атлетика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Узбекистанцы завоевали медали на Туркестанском марафоне 2022. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, узбекистанский спортсмен Бахтиёр Уткиров завоевал золотую медаль в дистанции 42 км, а Шохрух Довлатов - серебряную медаль в 21.1 км. Тамила Кучкорова также заняла второе место на дистанции 42 км.Так, помимо хозяев состязаний, в них приняли участие представители России, Австралии, Украины, Кыргызстана, Франции, Чехии, Великобритании, Испании, Таджикистана, Венгрии.

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узбекистанец выиграл туркестанский марафон какие места завоевали легкоатлеты из узбекистана в туркестанском марафоне