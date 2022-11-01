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Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности
Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности
Какие места завоевали легкоатлеты из Узбекистана в Туркестанском марафоне - читайте в нашем материале.
2022-11-01T09:36+0500
2022-11-01T09:38+0500
спорт
марафон
узбекистанец
туркестан
легкая атлетика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Узбекистанцы завоевали медали на Туркестанском марафоне 2022. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, узбекистанский спортсмен Бахтиёр Уткиров завоевал золотую медаль в дистанции 42 км, а Шохрух Довлатов - серебряную медаль в 21.1 км. Тамила Кучкорова также заняла второе место на дистанции 42 км.Так, помимо хозяев состязаний, в них приняли участие представители России, Австралии, Украины, Кыргызстана, Франции, Чехии, Великобритании, Испании, Таджикистана, Венгрии.
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узбекистанец выиграл туркестанский марафон какие места завоевали легкоатлеты из узбекистана в туркестанском марафоне
узбекистанец выиграл туркестанский марафон какие места завоевали легкоатлеты из узбекистана в туркестанском марафоне

Узбекистанец выиграл Туркестанский марафон – подробности

09:36 01.11.2022 (обновлено: 09:38 01.11.2022)
© Национальный олимпийский комитет КазахстанаТуркестанский марафон
Туркестанский марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Казахстана
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Какие места завоевали легкоатлеты из Узбекистана в Туркестанском марафоне - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Узбекистанцы завоевали медали на Туркестанском марафоне 2022. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, узбекистанский спортсмен Бахтиёр Уткиров завоевал золотую медаль в дистанции 42 км, а Шохрух Довлатов - серебряную медаль в 21.1 км. Тамила Кучкорова также заняла второе место на дистанции 42 км.
Так, помимо хозяев состязаний, в них приняли участие представители России, Австралии, Украины, Кыргызстана, Франции, Чехии, Великобритании, Испании, Таджикистана, Венгрии.
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