https://uz.sputniknews.ru/20221101/v-samarkande-startovala-nedelya-palomnicheskogo-turizma-29637190.html

В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

Какие мероприятия пройдут в рамках Международной недели паломнического туризма - читайте в нашем материале.

2022-11-01T12:55+0500

2022-11-01T12:55+0500

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туризм

самарканд

паломничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В самаркандском Молодежном центре состоялось официальное открытие Международной недели паломнического туризма. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Здесь проходит конференция, посвящённая потенциалу паломнического туризма в Узбекистане. В ней принимают участие около 50 представителей исламской культуры и науки.В рамках недели в Самарканде пройдут выставка "Современная исламская архитектура", фестиваль-ярмарка исламского прикладного искусства и форум "Центральная Азия - центр исламского искусства". Кроме того, гости и участники недели посетят туристическую деревню "Конигил" и международный исследовательский центр Имама Бухари. В Бухаре, в свою очередь, пройдет конференция "Исламское наследие Узбекистана", выставка "Исламская каллиграфия", гости также посетят Медресе Мири Араб и ремесленный центр "Накшбад". В Хиве состоится научно-практическая конференция "Хива-2024 туристическая столица исламского мира".В столице республики запланированы проведение "круглого стола" по исламской экономике, выставка национальной одежды, конференция по халяль-туризму и фестиваль блюд.Напомним, что международная неделя паломнического туризма проходит с 1 по 3 ноября.

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в самарканде стартовала неделя паломнического туризма какие мероприятия пройдут в рамках международной недели паломнического туризма