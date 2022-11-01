https://uz.sputniknews.ru/20221101/v-samarkande-startovala-nedelya-palomnicheskogo-turizma-29637190.html
В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
Какие мероприятия пройдут в рамках Международной недели паломнического туризма - читайте в нашем материале.
2022-11-01T12:55+0500
2022-11-01T12:55+0500
2022-11-01T13:08+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В самаркандском Молодежном центре состоялось официальное открытие Международной недели паломнического туризма. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Здесь проходит конференция, посвящённая потенциалу паломнического туризма в Узбекистане. В ней принимают участие около 50 представителей исламской культуры и науки.В рамках недели в Самарканде пройдут выставка "Современная исламская архитектура", фестиваль-ярмарка исламского прикладного искусства и форум "Центральная Азия - центр исламского искусства". Кроме того, гости и участники недели посетят туристическую деревню "Конигил" и международный исследовательский центр Имама Бухари. В Бухаре, в свою очередь, пройдет конференция "Исламское наследие Узбекистана", выставка "Исламская каллиграфия", гости также посетят Медресе Мири Араб и ремесленный центр "Накшбад". В Хиве состоится научно-практическая конференция "Хива-2024 туристическая столица исламского мира".В столице республики запланированы проведение "круглого стола" по исламской экономике, выставка национальной одежды, конференция по халяль-туризму и фестиваль блюд.Напомним, что международная неделя паломнического туризма проходит с 1 по 3 ноября.
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в самарканде стартовала неделя паломнического туризма какие мероприятия пройдут в рамках международной недели паломнического туризма
в самарканде стартовала неделя паломнического туризма какие мероприятия пройдут в рамках международной недели паломнического туризма
В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
12:55 01.11.2022 (обновлено: 13:08 01.11.2022)
Какие мероприятия пройдут в рамках Международной недели паломнического туризма - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В самаркандском Молодежном центре состоялось официальное открытие Международной недели паломнического туризма. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Здесь проходит конференция, посвящённая потенциалу паломнического туризма в Узбекистане. В ней принимают участие около 50 представителей исламской культуры и науки.
В рамках недели в Самарканде пройдут выставка "Современная исламская архитектура", фестиваль-ярмарка исламского прикладного искусства и форум "Центральная Азия - центр исламского искусства". Кроме того, гости и участники недели посетят туристическую деревню "Конигил" и международный исследовательский центр Имама Бухари.
В Бухаре, в свою очередь, пройдет конференция "Исламское наследие Узбекистана", выставка "Исламская каллиграфия", гости также посетят Медресе Мири Араб и ремесленный центр "Накшбад".
В Хиве состоится научно-практическая конференция "Хива-2024 туристическая столица исламского мира".
В столице республики запланированы проведение "круглого стола" по исламской экономике, выставка национальной одежды, конференция по халяль-туризму и фестиваль блюд.
Напомним, что международная неделя паломнического туризма проходит с 1 по 3 ноября.