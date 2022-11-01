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В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона
В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона
В фестивале примут участие представители Международной федерации воркаута.
2022-11-01T14:25+0500
2022-11-01T14:25+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В среду в Ташкенте в Центральном парке пройдет Международный фестиваль воркаута. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в оргкомитете фестиваля.В рамках фестиваля состоится открытие первой в Узбекистане бесплатной профессиональной воркаут-зоны с инклюзивной средой. Так, по словам организаторов, данная площадка будет также предназначена для людей с ограниченными возможностями.Известно, что Workout Fest проводится с целью популяризовать воркаут-культуру среди узбекистанцев.В фестивале примут участие руководители Международной федерации воркаута, спортсмены по стрит-воркауту и представители спортивной гимнастики.Напомним, воркаут – это комплекс упражнений с собственным весом или минимальным отягощением, с использованием турников и брусьев. Основной акцент в этом виде спорта делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Как правило, воркаут предполагает тренировки на улице, поэтому они доступны широкому кругу людей.
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в узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаутзона в фестивале примут участие представители международной федерации воркаута цнтральный парк как попасть купить билеты вход 2 ноября
в узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаутзона в фестивале примут участие представители международной федерации воркаута цнтральный парк как попасть купить билеты вход 2 ноября

В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона

14:25 01.11.2022
© Международная Федерация воркаутаВ Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона
В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2022
© Международная Федерация воркаута
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В фестивале примут участие представители Международной федерации воркаута.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В среду в Ташкенте в Центральном парке пройдет Международный фестиваль воркаута. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в оргкомитете фестиваля.
В рамках фестиваля состоится открытие первой в Узбекистане бесплатной профессиональной воркаут-зоны с инклюзивной средой. Так, по словам организаторов, данная площадка будет также предназначена для людей с ограниченными возможностями.

Известно, что Workout Fest проводится с целью популяризовать воркаут-культуру среди узбекистанцев.

В фестивале примут участие руководители Международной федерации воркаута, спортсмены по стрит-воркауту и представители спортивной гимнастики.

Напомним, воркаут – это комплекс упражнений с собственным весом или минимальным отягощением, с использованием турников и брусьев. Основной акцент в этом виде спорта делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Как правило, воркаут предполагает тренировки на улице, поэтому они доступны широкому кругу людей.
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