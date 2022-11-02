Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи
07:00 02.11.2022 (обновлено: 08:30 02.11.2022)
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Осень — пора простуд и вирусных инфекций. Самое время позаботиться об иммунитете.
Осень — время простуд и обострения хронических заболеваний. Как укрепить здоровье в опасный период корреспондентам Sputnik Кыргызстан рассказали медики.
"Для укрепления иммунитета и поддержания хорошего самочувствия очень важны правильный режим дня, полноценный сон, регулярные физические нагрузки, закаливание, отказ от вредных привычек, рациональное питание", — рассказали в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Врачи призывают отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки приводят к нарушению всасывания из пищи витаминов и питательных веществ, никотин и этанол разрушают иммунные клетки, циркулирующие в крови, что влияет на состояние иммунной системы.