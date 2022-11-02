https://uz.sputniknews.ru/20221102/29655496.html

Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи

Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи

Осень — пора простуд и вирусных инфекций. Самое время позаботиться об иммунитете.

2022-11-02T07:00+0500

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иммунитет

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Осень — время простуд и обострения хронических заболеваний. Как укрепить здоровье в опасный период корреспондентам Sputnik Кыргызстан рассказали медики.Врачи призывают отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки приводят к нарушению всасывания из пищи витаминов и питательных веществ, никотин и этанол разрушают иммунные клетки, циркулирующие в крови, что влияет на состояние иммунной системы.

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