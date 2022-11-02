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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи
Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи
Осень — пора простуд и вирусных инфекций. Самое время позаботиться об иммунитете.
2022-11-02T07:00+0500
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это интересно
врачи
здоровье
иммунитет
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Осень — время простуд и обострения хронических заболеваний. Как укрепить здоровье в опасный период корреспондентам Sputnik Кыргызстан рассказали медики.Врачи призывают отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки приводят к нарушению всасывания из пищи витаминов и питательных веществ, никотин и этанол разрушают иммунные клетки, циркулирующие в крови, что влияет на состояние иммунной системы.
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осень здоровье иммунитет советы врачей
осень здоровье иммунитет советы врачей

Как укрепить здоровье осенью, рассказали врачи

07:00 02.11.2022 (обновлено: 08:30 02.11.2022)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина делает зарядку, архивное фото
Мужчина делает зарядку, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Осень — пора простуд и вирусных инфекций. Самое время позаботиться об иммунитете.
Осень — время простуд и обострения хронических заболеваний. Как укрепить здоровье в опасный период корреспондентам Sputnik Кыргызстан рассказали медики.

"Для укрепления иммунитета и поддержания хорошего самочувствия очень важны правильный режим дня, полноценный сон, регулярные физические нагрузки, закаливание, отказ от вредных привычек, рациональное питание", — рассказали в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Врачи призывают отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки приводят к нарушению всасывания из пищи витаминов и питательных веществ, никотин и этанол разрушают иммунные клетки, циркулирующие в крови, что влияет на состояние иммунной системы.
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