Знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти – фото

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Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли "Крестным отцом соула", "Королем фанка" и "Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".