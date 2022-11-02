Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221102/29675104.html
Знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти – фото
Знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти – фото
Самые коммерчески успешные звезды, чьи достижения приносят деньги даже после их смерти - в нашей фотоленте.
2022-11-02T21:05+0500
2022-11-02T21:05+0500
фото
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29675272_0:0:2396:1347_1920x0_80_0_0_9afade671672bb81afc5269b5ef62026.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29675272_0:0:2396:1797_1920x0_80_0_0_d6f8854dbcce013a7ea2f5032b31f9a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти фото самые коммерчески успешные звезды чьи достижения приносят деньги даже после их смерти в нашей фотоленте
знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти фото самые коммерчески успешные звезды чьи достижения приносят деньги даже после их смерти в нашей фотоленте

Знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти – фото

21:05 02.11.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Самые коммерчески успешные звезды, чьи достижения приносят деньги даже после их смерти - в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / HO

Английский писатель и поэт Джон Рональд Руэл Толкин.

Английский писатель и поэт Джон Рональд Руэл Толкин. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / HO

Английский писатель и поэт Джон Рональд Руэл Толкин.

© Foto : New Line Cinema (2001)Кадр из кинофильма "Властелин колец: Братство Кольца".
Кадр из кинофильма Властелин колец: Братство Кольца - Sputnik Узбекистан
2/10
© Foto : New Line Cinema (2001)
Кадр из кинофильма "Властелин колец: Братство Кольца".
© AFP 2022 / Jim Ruymen

Американский баскетболист и защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший при крушении частного вертолета в 2020 году.

Американский баскетболист и защитник &quot;Лос-Анджелес Лейкерс&quot; Коби Брайант, погибший при крушении частного вертолета в 2020 году. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Jim Ruymen

Американский баскетболист и защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший при крушении частного вертолета в 2020 году.

© AFP 2022 / Angela Weiss

Футболка Коби Брайанта, которую он носил во время своего последнего сезона в НБА в 2015-2016 годах. Она была выставлена на аукционе Sotheby's Invictus в Нью-Йорке 6 сентября 2022 года.

Футболка Коби Брайанта, которую он носил во время своего последнего сезона в НБА в 2015-2016 годах. Она была выставлена на аукционе Sotheby&#x27;s Invictus в Нью-Йорке 6 сентября 2022 года. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Angela Weiss

Футболка Коби Брайанта, которую он носил во время своего последнего сезона в НБА в 2015-2016 годах. Она была выставлена на аукционе Sotheby's Invictus в Нью-Йорке 6 сентября 2022 года.

© AFP 2022 / Ferdinand Ostrop

Британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся после продолжительной борьбы с раком в 2016 году.

Британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся после продолжительной борьбы с раком в 2016 году. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2022 / Ferdinand Ostrop

Британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся после продолжительной борьбы с раком в 2016 году.

© AFP 2022 / Robyn Beck

Гитара Дэвида Боуи Country Gentleman Gibson (оценочная стоимость: $20 000–40 000) выставлена ​​на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, в первый день аукциона Julien’s Music Icons and Sports Legends 23 июня 2012 года.

Гитара Дэвида Боуи Country Gentleman Gibson (оценочная стоимость: $20 000–40 000) выставлена ​​на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, в первый день аукциона Julien’s Music Icons and Sports Legends 23 июня 2012 года. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Robyn Beck

Гитара Дэвида Боуи Country Gentleman Gibson (оценочная стоимость: $20 000–40 000) выставлена ​​на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, в первый день аукциона Julien’s Music Icons and Sports Legends 23 июня 2012 года.

© Foto : Metro-Goldwyn-Mayer (1957)Певец и актер Элвис Пресли на промо-фотографии фильма "Тюремный рок".
Певец и актер Элвис Пресли на промо-фотографии фильма Тюремный рок - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : Metro-Goldwyn-Mayer (1957)
Певец и актер Элвис Пресли на промо-фотографии фильма "Тюремный рок".
© AFP 2022

Памятная марка с изображением Элвиса Пресли.

Памятная марка с изображением Элвиса Пресли. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022

Памятная марка с изображением Элвиса Пресли.

CC BY-SA 2.0 / Heinrich Klaffs / James Brown — performing in the Musikhalle of Hamburg, in February 1973Американский певец Джеймс Браун — во время выступления в Музыкальном зале Гамбурга, 1973 год.
Американский певец Джеймс Браун — во время выступления в Музыкальном зале Гамбурга, 1973 год - Sputnik Узбекистан
9/10
CC BY-SA 2.0 / Heinrich Klaffs / James Brown — performing in the Musikhalle of Hamburg, in February 1973
Американский певец Джеймс Браун — во время выступления в Музыкальном зале Гамбурга, 1973 год.
© AFP 2022 / Timothy A. Clary

Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли "Крестным отцом соула", "Королем фанка" и "Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".

Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie&#x27;s в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли &quot;Крестным отцом соула&quot;, &quot;Королем фанка&quot; и &quot;Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Timothy A. Clary

Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли "Крестным отцом соула", "Королем фанка" и "Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0