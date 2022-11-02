Знаменитости, которые продолжают зарабатывать деньги даже после смерти – фото

Английский писатель и поэт Джон Рональд Руэл Толкин.
Английский писатель и поэт Джон Рональд Руэл Толкин.
Американский баскетболист и защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший при крушении частного вертолета в 2020 году.
Американский баскетболист и защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший при крушении частного вертолета в 2020 году.
Футболка Коби Брайанта, которую он носил во время своего последнего сезона в НБА в 2015-2016 годах. Она была выставлена на аукционе Sotheby's Invictus в Нью-Йорке 6 сентября 2022 года.
Футболка Коби Брайанта, которую он носил во время своего последнего сезона в НБА в 2015-2016 годах. Она была выставлена на аукционе Sotheby's Invictus в Нью-Йорке 6 сентября 2022 года.
Британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся после продолжительной борьбы с раком в 2016 году.
Британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся после продолжительной борьбы с раком в 2016 году.
Гитара Дэвида Боуи Country Gentleman Gibson (оценочная стоимость: $20 000–40 000) выставлена на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, в первый день аукциона Julien’s Music Icons and Sports Legends 23 июня 2012 года.
Гитара Дэвида Боуи Country Gentleman Gibson (оценочная стоимость: $20 000–40 000) выставлена на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, в первый день аукциона Julien’s Music Icons and Sports Legends 23 июня 2012 года.
Памятная марка с изображением Элвиса Пресли.
Памятная марка с изображением Элвиса Пресли.
Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли "Крестным отцом соула", "Королем фанка" и "Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".
Сценические костюмы Джеймса Брауна были выставлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 11 июля 2008 года. 17 июля на аукционе также представили более 320 предметов из дома Джеймса Брауна в Южной Каролине. Брауна, умершего 25 декабря 2006 года, обычно называли "Крестным отцом соула", "Королем фанка" и "Самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".