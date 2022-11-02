https://uz.sputniknews.ru/20221102/detskoe-vremya-uzbekskie-shkolniki-razrabotali-analog-umnoy-tabletnitsy-29672248.html
Детское время: узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы
Детское время: узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы
Как выглядит новый девайс, созданный узбекистанскими школьниками - смотрите в нашем видео.
2022-11-02T18:54+0500
2022-11-02T18:54+0500
2022-11-02T18:54+0500
видео
школьники
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29667492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5c1e92dc5225ae705beb63375a83d83.jpg
На прошедшей в Самарканде Неделе IT-технологий участвовали не только эксперты по цифровизации и представители крупных компаний. Посетили мероприятие и начинающие айтишники - узбекские школьники, на счету которых немало собственных разработок. Одна из них – аналог умной таблетницы, которую, как считают ребята, необязательно закупать за рубежом, а можно производить самостоятельно. Подробности – в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29667492_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f556c002e12fb59f6ba2d964ce45b8b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
детское время узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы как выглядит новый девайс созданный узбекистанскими школьниками смотрите в нашем видео
детское время узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы как выглядит новый девайс созданный узбекистанскими школьниками смотрите в нашем видео
Детское время: узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы
Как выглядит умный девайс, созданный узбекистанскими школьниками - смотрите в нашем видео.
На прошедшей в Самарканде Неделе IT-технологий участвовали не только эксперты по цифровизации и представители крупных компаний. Посетили мероприятие и начинающие айтишники - узбекские школьники, на счету которых немало собственных разработок.
Одна из них – аналог умной таблетницы, которую, как считают ребята, необязательно закупать за рубежом, а можно производить самостоятельно.
Подробности – в нашем видео.