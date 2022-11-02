https://uz.sputniknews.ru/20221102/detskoe-vremya-uzbekskie-shkolniki-razrabotali-analog-umnoy-tabletnitsy-29672248.html

Детское время: узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы

Детское время: узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы

Как выглядит новый девайс, созданный узбекистанскими школьниками - смотрите в нашем видео.

2022-11-02T18:54+0500

2022-11-02T18:54+0500

2022-11-02T18:54+0500

видео

школьники

узбекистан

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На прошедшей в Самарканде Неделе IT-технологий участвовали не только эксперты по цифровизации и представители крупных компаний. Посетили мероприятие и начинающие айтишники - узбекские школьники, на счету которых немало собственных разработок. Одна из них – аналог умной таблетницы, которую, как считают ребята, необязательно закупать за рубежом, а можно производить самостоятельно. Подробности – в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

детское время узбекские школьники разработали аналог умной таблетницы как выглядит новый девайс созданный узбекистанскими школьниками смотрите в нашем видео