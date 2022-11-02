https://uz.sputniknews.ru/20221102/erkin-zaxidov-rasskazal-kak-mejparlamentskaya-assambleya-sng-uchastvuet-v-razvitii-media-29685310.html
Захидов рассказал, как парламентарии СНГ участвуют в развитии СМИ Содружества
Захидов рассказал, как парламентарии СНГ участвуют в развитии СМИ Содружества
Специальная комиссия Ассамблеи на данный момент разрабатывает модельные законодательные акты в сфере медиа.
2022-11-02T19:20+0500
2022-11-02T19:20+0500
2022-11-02T20:44+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Комиссия по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) разрабатывает модельные законодательные акты, связанные с работой СМИ на пространстве Содружества. Об этом на медиафоруме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" рассказал глава комиссии Эркин Захидов (также является председателем комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта - Sputnik)."В настоящее время комиссия находится в разработке проекта модельных законодательных актов о телевидении и радиовещании, об электронных коммуникациях в среде цифровых медиаресурсов, новой редакции модельного кодекса интеллектуальной собственности", - сказал Захидов, отметив, что особую роль при разработке документов авторы уделяют аспектам цифровизации, поскольку именно она определяет деятельность современных СМИ.Напомним, 29 декабря 1992 года на втором заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ было принято постановление об образовании специальной комиссии - по вопросам культуры, науки и образования. Комиссия предлагала различные модельные документы в области культуры, в том числе касающиеся журналистики - среди них модельный документ закона об авторском праве и смежных правах.
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эркин захидов рассказал как межпарламентская ассамблея снг участвует в развитии медиа специальная комиссия ассамблеи на данный момент разрабатывает модельные законодательные акты в сфере медиа захидов рассказал как парламентарии снг участвуют в развитии сми содружества
эркин захидов рассказал как межпарламентская ассамблея снг участвует в развитии медиа специальная комиссия ассамблеи на данный момент разрабатывает модельные законодательные акты в сфере медиа захидов рассказал как парламентарии снг участвуют в развитии сми содружества
Захидов рассказал, как парламентарии СНГ участвуют в развитии СМИ Содружества
19:20 02.11.2022 (обновлено: 20:44 02.11.2022)
Специальная комиссия Ассамблеи на данный момент разрабатывает модельные законодательные акты в сфере медиа.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Комиссия по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) разрабатывает модельные законодательные акты, связанные с работой СМИ на пространстве Содружества. Об этом на медиафоруме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" рассказал глава комиссии Эркин Захидов (также является председателем комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта - Sputnik).
"В настоящее время комиссия находится в разработке проекта модельных законодательных актов о телевидении и радиовещании, об электронных коммуникациях в среде цифровых медиаресурсов, новой редакции модельного кодекса интеллектуальной собственности", - сказал Захидов, отметив, что особую роль при разработке документов авторы уделяют аспектам цифровизации, поскольку именно она определяет деятельность современных СМИ.
Напомним, 29 декабря 1992 года на втором заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ было принято постановление об образовании специальной комиссии - по вопросам культуры, науки и образования. Комиссия предлагала различные модельные документы в области культуры, в том числе касающиеся журналистики - среди них модельный документ закона об авторском праве и смежных правах.