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https://uz.sputniknews.ru/20221102/skonchalas-chempionka-po-bodibildingu-alena-nuraeva-29664542.html
Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева
Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева
Об этом сообщила Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
2022-11-02T13:28+0500
2022-11-02T13:28+0500
спорт
федерация бодибилдинга и фитнес
скончалась
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Скончалась чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева.Об этом сообщает Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана."С прискорбием сообщаем о смерти нашей выдающейся спортсменки Алены Нураевой – многократной чемпионки республики, Азии и мира. Вы мужественно боролись с этим недугом – лейкемией, но, увы, болезнь оказалась сильнее… Мы все запомним Вас такой прекрасной личностью и замечательной спортсменкой! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким!" – говорится в сообщении.На счету Нураевой девять золотых и четыре серебряные медали, завоеванные на различных республиканских и международных соревнованиях.
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чемпионка бодибилдинг фитнес скончалась рак онкология лейкемия федерация бодибилдинга фитнеса
чемпионка бодибилдинг фитнес скончалась рак онкология лейкемия федерация бодибилдинга фитнеса

Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева

13:28 02.11.2022
© Из личного архива Алены НураевойСкончалась многократная чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева
Скончалась многократная чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
© Из личного архива Алены Нураевой
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Об этом сообщила Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Скончалась чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева.
Об этом сообщает Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
"С прискорбием сообщаем о смерти нашей выдающейся спортсменки Алены Нураевой – многократной чемпионки республики, Азии и мира. Вы мужественно боролись с этим недугом – лейкемией, но, увы, болезнь оказалась сильнее… Мы все запомним Вас такой прекрасной личностью и замечательной спортсменкой! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким!" – говорится в сообщении.
На счету Нураевой девять золотых и четыре серебряные медали, завоеванные на различных республиканских и международных соревнованиях.
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