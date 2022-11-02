https://uz.sputniknews.ru/20221102/skonchalas-chempionka-po-bodibildingu-alena-nuraeva-29664542.html
Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева
Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева
Об этом сообщила Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
2022-11-02T13:28+0500
2022-11-02T13:28+0500
2022-11-02T13:28+0500
спорт
федерация бодибилдинга и фитнес
скончалась
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Скончалась чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева.Об этом сообщает Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана."С прискорбием сообщаем о смерти нашей выдающейся спортсменки Алены Нураевой – многократной чемпионки республики, Азии и мира. Вы мужественно боролись с этим недугом – лейкемией, но, увы, болезнь оказалась сильнее… Мы все запомним Вас такой прекрасной личностью и замечательной спортсменкой! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким!" – говорится в сообщении.На счету Нураевой девять золотых и четыре серебряные медали, завоеванные на различных республиканских и международных соревнованиях.
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чемпионка бодибилдинг фитнес скончалась рак онкология лейкемия федерация бодибилдинга фитнеса
чемпионка бодибилдинг фитнес скончалась рак онкология лейкемия федерация бодибилдинга фитнеса
Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева
Об этом сообщила Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Скончалась чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева.
Об этом сообщает Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.
"С прискорбием сообщаем о смерти нашей выдающейся спортсменки Алены Нураевой – многократной чемпионки республики, Азии и мира. Вы мужественно боролись с этим недугом – лейкемией, но, увы, болезнь оказалась сильнее… Мы все запомним Вас такой прекрасной личностью и замечательной спортсменкой! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким!" – говорится в сообщении.
На счету Нураевой девять золотых и четыре серебряные медали, завоеванные на различных республиканских и международных соревнованиях.