https://uz.sputniknews.ru/20221102/skonchalas-chempionka-po-bodibildingu-alena-nuraeva-29664542.html

Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева

Скончалась чемпионка по бодибилдингу Алена Нураева

Об этом сообщила Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана.

2022-11-02T13:28+0500

2022-11-02T13:28+0500

2022-11-02T13:28+0500

спорт

федерация бодибилдинга и фитнес

скончалась

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Скончалась чемпионка Узбекистана, Азии и мира по бодибилдингу Алена Нураева.Об этом сообщает Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-реслинга Узбекистана."С прискорбием сообщаем о смерти нашей выдающейся спортсменки Алены Нураевой – многократной чемпионки республики, Азии и мира. Вы мужественно боролись с этим недугом – лейкемией, но, увы, болезнь оказалась сильнее… Мы все запомним Вас такой прекрасной личностью и замечательной спортсменкой! Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким!" – говорится в сообщении.На счету Нураевой девять золотых и четыре серебряные медали, завоеванные на различных республиканских и международных соревнованиях.

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