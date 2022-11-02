https://uz.sputniknews.ru/20221102/tuman-i-dojd-prognoz-pogody-na-2-noyabrya-29658701.html

Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября

Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября

По данным Узгидромета, в Узбекистане в среду пройдут дожди, а в горах – снег.

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В среду на большей территории республики пройдут дожди, местами сильные, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.В Бухарской и Навоийской областях небольшой дождь пройдет только утром, в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается. Местами по республике возможен туман. Воздух прогреется лишь до 10-15 градусов тепла.В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха – 2-7 градусов тепла.В Ташкенте пройдет дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов.

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