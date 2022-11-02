https://uz.sputniknews.ru/20221102/tuman-i-dojd-prognoz-pogody-na-2-noyabrya-29658701.html
Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября
Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября
По данным Узгидромета, в Узбекистане в среду пройдут дожди, а в горах – снег.
2022-11-02T10:21+0500
2022-11-02T10:21+0500
2022-11-02T10:30+0500
общество
погода
прогноз
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29282437_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_561c00d684099d60ae311e08f79cbff6.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В среду на большей территории республики пройдут дожди, местами сильные, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.В Бухарской и Навоийской областях небольшой дождь пройдет только утром, в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается. Местами по республике возможен туман. Воздух прогреется лишь до 10-15 градусов тепла.В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха – 2-7 градусов тепла.В Ташкенте пройдет дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29282437_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_06a36ac4f41c94e9910b9eb92d3d2ce1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода прогноз дождь снег туман узгидромет
узбекистан погода прогноз дождь снег туман узгидромет
Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября
10:21 02.11.2022 (обновлено: 10:30 02.11.2022)
По данным Узгидромета, в Узбекистане в среду пройдут дожди, а в горах – снег.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В среду на большей территории республики пройдут дожди, местами сильные, сообщает
Центр гидрометеорологии Узбекистана.
В Бухарской и Навоийской областях небольшой дождь пройдет только утром, в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается. Местами по республике возможен туман. Воздух прогреется лишь до 10-15 градусов тепла.
В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха – 2-7 градусов тепла.
В Ташкенте пройдет дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов.