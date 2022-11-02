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Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября
Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября
По данным Узгидромета, в Узбекистане в среду пройдут дожди, а в горах – снег.
2022-11-02T10:21+0500
2022-11-02T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В среду на большей территории республики пройдут дожди, местами сильные, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.В Бухарской и Навоийской областях небольшой дождь пройдет только утром, в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается. Местами по республике возможен туман. Воздух прогреется лишь до 10-15 градусов тепла.В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха – 2-7 градусов тепла.В Ташкенте пройдет дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов.
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узбекистан погода прогноз дождь снег туман узгидромет
узбекистан погода прогноз дождь снег туман узгидромет

Туман и дождь: прогноз погоды на 2 ноября

10:21 02.11.2022 (обновлено: 10:30 02.11.2022)
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По данным Узгидромета, в Узбекистане в среду пройдут дожди, а в горах – снег.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В среду на большей территории республики пройдут дожди, местами сильные, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.
В Бухарской и Навоийской областях небольшой дождь пройдет только утром, в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается. Местами по республике возможен туман. Воздух прогреется лишь до 10-15 градусов тепла.
В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха – 2-7 градусов тепла.
В Ташкенте пройдет дождь, ветер может усилиться до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов.
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