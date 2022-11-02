https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-ukrainskix-oligarxov-29673664.html
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В число национализированных объектов попал судостроительный завод "Залив".
2022-11-02T19:45+0500
2022-11-02T19:45+0500
2022-11-02T19:45+0500
россия
крым
имущество
украина
олигарх
завод
судостроительный завод
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Среди такого имущества - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Так, были внесены изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Таким образом, был дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Такое имущество подлежит национализации.Константинов назвал национализацию имущества украинских олигархов актом справедливости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в крыму национализировали имущество украинских олигархов в число национализированных объектов попал судостроительный завод залив
в крыму национализировали имущество украинских олигархов в число национализированных объектов попал судостроительный завод залив
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В число национализированных объектов попал судостроительный завод "Залив".
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Среди такого имущества - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив" ", - приводит РИА Новости слова Константинова.
Так, были внесены изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Таким образом, был дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Такое имущество подлежит национализации.
Константинов назвал национализацию имущества украинских олигархов актом справедливости.
"Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильём и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО", - подчеркнул он.