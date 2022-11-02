Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-ukrainskix-oligarxov-29673664.html
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В число национализированных объектов попал судостроительный завод "Залив".
2022-11-02T19:45+0500
2022-11-02T19:45+0500
россия
крым
имущество
украина
олигарх
завод
судостроительный завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29674207_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_b4fa414e4e99ec3c0254630a4780fe72.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Среди такого имущества - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Так, были внесены изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Таким образом, был дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Такое имущество подлежит национализации.Константинов назвал национализацию имущества украинских олигархов актом справедливости.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/02/29674207_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_9bd79d115957a2d4b4759a59fdf8c729.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в крыму национализировали имущество украинских олигархов в число национализированных объектов попал судостроительный завод залив
в крыму национализировали имущество украинских олигархов в число национализированных объектов попал судостроительный завод залив

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

19:45 02.11.2022
© Sputnik / Сергей МамонтовВид на судостроительный завод "Залив" в Керчи из вертолета.
Вид на судостроительный завод Залив в Керчи из вертолета. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Подписаться на
НовостиTelegram
В число национализированных объектов попал судостроительный завод "Залив".
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Среди такого имущества - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив" ", - приводит РИА Новости слова Константинова.
Так, были внесены изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Таким образом, был дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Такое имущество подлежит национализации.
Константинов назвал национализацию имущества украинских олигархов актом справедливости.
"Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильём и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО", - подчеркнул он.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0