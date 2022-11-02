https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-ukrainskix-oligarxov-29673664.html

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

В число национализированных объектов попал судостроительный завод "Залив".

2022-11-02T19:45+0500

2022-11-02T19:45+0500

2022-11-02T19:45+0500

россия

крым

имущество

украина

олигарх

завод

судостроительный завод

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Среди такого имущества - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Так, были внесены изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Таким образом, был дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Такое имущество подлежит национализации.Константинов назвал национализацию имущества украинских олигархов актом справедливости.

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Sputnik Узбекистан

в крыму национализировали имущество украинских олигархов в число национализированных объектов попал судостроительный завод залив