https://uz.sputniknews.ru/20221102/video-razdel-ukrainy-neizbejen--politolog-29656601.html

Видео: раздел Украины неизбежен – политолог

Видео: раздел Украины неизбежен – политолог

В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко рассуждает о будущем разделе Украины, британской традиции террора, американском каннибализме и зерновой сделке.

2022-11-02T09:44+0500

2022-11-02T09:44+0500

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видео

украина

польша

россия

великобритания

сша

мнение эксперта

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В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами. На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы.Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.

украина

польша

россия

великобритания

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