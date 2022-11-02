https://uz.sputniknews.ru/20221102/video-razdel-ukrainy-neizbejen--politolog-29656601.html
Видео: раздел Украины неизбежен – политолог
Видео: раздел Украины неизбежен – политолог
В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко рассуждает о будущем разделе Украины, британской традиции террора, американском каннибализме и зерновой сделке.
2022-11-02T09:44+0500
2022-11-02T09:44+0500
2022-11-02T09:44+0500
видео
украина
польша
россия
великобритания
сша
мнение эксперта
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В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами. На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы.Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.
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видео политолог ростислав ищенко раздел украины польша венгрия румыния сша великобритания россия
видео политолог ростислав ищенко раздел украины польша венгрия румыния сша великобритания россия
Видео: раздел Украины неизбежен – политолог
В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко рассуждает о будущем разделе Украины, британской традиции террора, американском каннибализме и зерновой сделке.
В эфире программы "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко заявил, что существование Украины неизбежно закончится ее разделом между соседними странами. На такой исход указывают активная подготовка поляков, которые уже давно рисуют "альтернативные карты" Украины и мечтают забрать свои "исторические земли", а также сигналы из Москвы.
"Такой расклад сложится после того, как Украина потерпит очевидное военное поражение", — считает политолог.
Кроме того, поговорили с экспертом про причастность Британии к терактам на "Северном потоке", про давнюю террористическую традицию Лондона, про поедание США своих союзников и о будущем зерновой сделки.