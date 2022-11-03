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Черепа и драконы: день мертвых в Латинской Америки - фото
Черепа и драконы: день мертвых в Латинской Америки - фото
В странах Латинской Америки в эти дни отмечали традиционный праздник - День мертвых. Жители Мексики устроили красочные шествия. Самые яркие кадры праздника - в фотоподборке Sputnik.
2022-11-03T22:00+0500
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день мертвых мексика шествие черепа мертвые парад
день мертвых мексика шествие черепа мертвые парад

Черепа и драконы: день мертвых в Латинской Америки - фото

22:00 03.11.2022
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НовостиTelegram
В англоязчных странах в конце октября отметили Хэллоуин. В странах Латинской Америки в эти дни отмечали традиционный праздник - День мертвых. Жители Мексики устроили красочные шествия. Самые яркие кадры праздника - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Ulises Ruiz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Ulises Ruiz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AP Photo / Ginnette Riquelme

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Ulises Ruiz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Ulises Ruiz

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AP Photo / Ginnette Riquelme

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

© AFP 2022 / Patricia Castellanos

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Patricia Castellanos

Шествие в честь Дня мертвых в Мехико

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