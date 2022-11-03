Черепа и драконы: день мертвых в Латинской Америки - фото

© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
1/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
2/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
3/10
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
4/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
5/10
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
6/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
7/10
© AFP 2022 / Claudio Cruz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
8/10
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
9/10
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
© AFP 2022 / Patricia Castellanos
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико
10/10
© AFP 2022 / Patricia Castellanos
Шествие в честь Дня мертвых в Мехико