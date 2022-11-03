Черепа и драконы: день мертвых в Латинской Америки - фото

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В англоязчных странах в конце октября отметили Хэллоуин. В странах Латинской Америки в эти дни отмечали традиционный праздник - День мертвых. Жители Мексики устроили красочные шествия. Самые яркие кадры праздника - в фотоподборке Sputnik.