https://uz.sputniknews.ru/20221103/biologi-opredelili-pochemu-belye-medvedi-ne-skolzyat-29684902.html

Биологи определили, почему белые медведи не скользят

Биологи определили, почему белые медведи не скользят

Подушки лап у белых медведей усеяны микроскопическими бугорками. Они повышают сцепление с поверхностью, помогая им меньше скользить по льду и снегу.

2022-11-03T07:01+0500

2022-11-03T07:01+0500

2022-11-03T07:47+0500

это интересно

медведь

биолог

лед

снег

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Известно, что белые медведи обитают в льдах и снегах Арктики, холодной воде ее морей. Они идеально приспособлены к местным суровым условиям жизни. Густая шерсть белых медведей настолько эффективно сохраняет тепло, что на ее основе ученые разработали инфракрасный камуфляж. Еще одну адаптацию белых медведей к жизни на севере обнаружили ученые из американского Университета Акрон.Ранее Натаниэль Орндорф и его коллеги исследовали гекконов. Эти крошечные ящерицы могут бегать по стенам и даже по потолку, "прилипая" к поверхности за счет множества крошечных волосков на подушечках лапок.Поэтому ученые задумались о том, как белым медведям удается не скользить, передвигаясь по снегу и льду. Для этого они провели микрофотосъемку подушечек лап разных видов медведей — белых, бурых, черных (барибалов), а также малайских, которые не видят ни снега, ни льда никогда в жизни.При сравнении ученым удалось выяснить, что у всех медведей, помимо малайских, на лапах есть микроскопические бугорки, которые делают их слегка "рифлеными". У белых медведей подобных бугорков оказалось больше, чем у остальных представителей вида.С помощью 3D-принтера ученые распечатали такие структуры из эластичного полимера. В лабораторных экспериментах они сравнили их сцепление со снегом, показав, что подушечки белых медведей демонстрируют максимально высокое трение.Таким образом, это рифление может быть особенно важным с учетом сравнительно небольшого "размера ноги" белых медведей. Относительно величины тела их лапы заметно меньше, чем у южных сородичей, что позволяет терять меньше тепла при контакте с холодной поверхностью.Однако это затрудняет возможность захватывать опору, слегка сжимая лапу и погружая в нее когти, как это делают бурые и другие медведи. Именно поэтому бугорки на подушечках белых медведей могут иметь такое большое значение.

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Sputnik Узбекистан

биологи определили почему белые медведи не скользят подушки лап у белых медведей усеяны микроскопическими бугорками они повышают сцепление с поверхностью помогая им меньше скользить по льду и снегу