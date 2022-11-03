https://uz.sputniknews.ru/20221103/chislo-jertv-vybrosa-gaza-v-kazaxstane-vyroslo-do-pyati-29690371.html

Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти

Число жертв выброса газа в Казахстане выросло до пяти

В ночь на четверг на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел внезапный выброс газа.

2022-11-03T13:06+0500

2022-11-03T13:06+0500

2022-11-03T13:06+0500

происшествия

казахстан

газ

жертвы

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти человек – спасатели нашли тело еще одного погибшего горняка. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Руслан Иманкулов.Ранее МЧС Казахстана сделало заявление, что в ночь на четверг на шахте имени Ленина, которая принадлежит АО "Арселор Миттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, еще четверо были госпитализированы. Всего из шахты на поверхность были эвакуированы более 100 работников.На место аварии уже выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он возглавит комиссию по расследованию аварии.По факту ЧП возбудили уголовное дело по третьей части статьи 277 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте ведут работу следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области.

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Sputnik Узбекистан

число жертв выброса газа в казахстане выросло до пяти в ночь на четверг на шахте имени ленина в карагандинской области произошел внезапный выброс газа