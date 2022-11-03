https://uz.sputniknews.ru/20221103/jitelnitsa-samarkanda-rodila-chetvernyashek-29701867.html
Жительница Самарканда родила четверняшек
Жительница Самарканда родила четверняшек
32-летняя жительница Самарканда в среду родила двух девочек и двух мальчиков.
2022-11-03T20:50+0500
2022-11-03T20:50+0500
2022-11-03T20:50+0500
общество
самарканд
роды
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В среду жительница Самарканда родила четверняшек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.Так, 32-летняя женщина поступила в областной перинатальный центр 29 октября, где сразу прошла обследование, после которого была госпитализрована в реанимационное отделение центра. Будущей матери была поставлена тяжелая степень анемии.В среду по результатам повторного обследования специалисты приняли решение провести роды оперативным методом. В тот же день женщина родила четверых здоровых детей с помощью кесарева сечения.У женщины родились две девочки, одна из которых была 42 см и 1860 г, а другая 43 см и 2060 г, и два мальчика ростом 43 см и весом 2090 г и 1800 г соответственно.Операция прошла успешно. За состоянием матери и новорожденных в данное время наблюдают специалисты центра.
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жительница самарканда родила четверняшек 32 летняя жительница самарканда в среду родила двух девочек и двух мальчиков фото
жительница самарканда родила четверняшек 32 летняя жительница самарканда в среду родила двух девочек и двух мальчиков фото
Жительница Самарканда родила четверняшек
32-летняя жительница Самарканда в среду родила двух девочек и двух мальчиков.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
В среду жительница Самарканда родила четверняшек. Об этом сообщила
пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Так, 32-летняя женщина поступила в областной перинатальный центр 29 октября, где сразу прошла обследование, после которого была госпитализрована в реанимационное отделение центра. Будущей матери была поставлена тяжелая степень анемии.
В среду по результатам повторного обследования специалисты приняли решение провести роды оперативным методом. В тот же день женщина родила четверых здоровых детей с помощью кесарева сечения.
У женщины родились две девочки, одна из которых была 42 см и 1860 г, а другая 43 см и 2060 г, и два мальчика ростом 43 см и весом 2090 г и 1800 г соответственно.
Операция прошла успешно. За состоянием матери и новорожденных в данное время наблюдают специалисты центра.