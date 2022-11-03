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https://uz.sputniknews.ru/20221103/kakie-tovary-uzbekistan-postavlyaet-v-rossiyu--infografika-29685502.html
Какие товары Узбекистан поставляет в Россию – инфографика
Какие товары Узбекистан поставляет в Россию – инфографика
Как выросла доля узбекистанских товаров на розничном рынке России с начала 2022 года – смотрите в нашей инфографике.
2022-11-03T09:46+0500
2022-11-03T09:46+0500
инфографика
узбекистан
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товары
товар
поставки
рынок
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какие товары узбекистан поставляет в россию инфографика как выросла доля узбекистанских товаров на розничном рынке россии с начала 2022 года смотрите в нашей инфографике
какие товары узбекистан поставляет в россию инфографика как выросла доля узбекистанских товаров на розничном рынке россии с начала 2022 года смотрите в нашей инфографике

Какие товары Узбекистан поставляет в Россию – инфографика

09:46 03.11.2022
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Как выросла доля узбекистанских товаров на розничном рынке России с начала 2022 года – смотрите в нашей инфографике.
Узбекские товары в России инфографика - Sputnik Узбекистан
Узбекские товары в России инфографика - Sputnik Узбекистан
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