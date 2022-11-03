https://uz.sputniknews.ru/20221103/kuchkarov-uzbekistan-bespokoilo-vozmojnoe-snijenie-postupleniy-denejnyx-perevodov-iz-rf-29697313.html

Кучкаров: Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из РФ

Кучкаров: Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из РФ

Джамшид Кучкаров выступил на втором экономическом форуме, который стартовал в четверг в Самарканде.

2022-11-03T14:10+0500

2022-11-03T14:10+0500

2022-11-03T14:10+0500

экономика

жамшид кучкаров

министр

министерство экономического развития

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Министр экономического развития Узбекистана Джамшид Кучкаров сообщил, что Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из России. Такое заявление он сделал в ходе второго экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде.Также он отметил, что последние два года были сложным периодом для страны.По его словам, больше всего власти Узбекистана опасались за ситуацию в области продовольственной безопасности. Напомним: с начала года в Узбекистан из России перевели $5,3 млрд. Это 81% от общего объема денежных переводов в республику, отмечают аналитики Евразийского банка развития. Цифра выше прошлогодней в 2,4 раза.Выросло и число иностранных рабочих в России - во втором квартале этого года в РФ приехало более 3 млн человек с целью работы. При этом 1,5 млн человек из них - узбекистанцы. По мнению экспертов, иностранных специалистов привлекает укрепившийся курс рубля, благодаря которому они могут зарабатывать больше в пересчете на национальную валюту.

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кучкаров узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из рф россии джамшид кучкаров выступил на втором экономическом форуме который стартовал в четверг в самарканде