https://uz.sputniknews.ru/20221103/kuchkarov-uzbekistan-bespokoilo-vozmojnoe-snijenie-postupleniy-denejnyx-perevodov-iz-rf-29697313.html
Кучкаров: Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из РФ
Кучкаров: Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из РФ
Джамшид Кучкаров выступил на втором экономическом форуме, который стартовал в четверг в Самарканде.
2022-11-03T14:10+0500
2022-11-03T14:10+0500
2022-11-03T14:10+0500
экономика
жамшид кучкаров
министр
министерство экономического развития
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Министр экономического развития Узбекистана Джамшид Кучкаров сообщил, что Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из России. Такое заявление он сделал в ходе второго экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде.Также он отметил, что последние два года были сложным периодом для страны.По его словам, больше всего власти Узбекистана опасались за ситуацию в области продовольственной безопасности. Напомним: с начала года в Узбекистан из России перевели $5,3 млрд. Это 81% от общего объема денежных переводов в республику, отмечают аналитики Евразийского банка развития. Цифра выше прошлогодней в 2,4 раза.Выросло и число иностранных рабочих в России - во втором квартале этого года в РФ приехало более 3 млн человек с целью работы. При этом 1,5 млн человек из них - узбекистанцы. По мнению экспертов, иностранных специалистов привлекает укрепившийся курс рубля, благодаря которому они могут зарабатывать больше в пересчете на национальную валюту.
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кучкаров узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из рф россии джамшид кучкаров выступил на втором экономическом форуме который стартовал в четверг в самарканде
кучкаров узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из рф россии джамшид кучкаров выступил на втором экономическом форуме который стартовал в четверг в самарканде
Кучкаров: Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из РФ
Джамшид Кучкаров выступил на втором экономическом форуме, который стартовал в четверг в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Министр экономического развития Узбекистана Джамшид Кучкаров сообщил, что Узбекистан беспокоило возможное снижение поступлений денежных переводов из России. Такое заявление он сделал в ходе второго экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде.
"Следующая вещь, которая нас беспокоила, – снижение поступлений денежных переводов из России. На самом деле мы видим рост переводов", – заявил Кучкаров.
Также он отметил, что последние два года были сложным периодом для страны.
"У нас был очень сложный период. Сначала два года пандемии, а теперь – напряженная ситуация в мире, разрывы в цепочках поставок, рост цен на продукты питания и энергоресурсы", – подчеркнул министр.
По его словам, больше всего власти Узбекистана опасались за ситуацию в области продовольственной безопасности.
"Даже сейчас продолжается фрагментация рынков, но у нас теперь нет проблем, спасибо за это и нашим соседям, которые открыли свои рынки", – добавил глава ведомства.
Напомним: с начала года в Узбекистан из России перевели $5,3 млрд. Это 81% от общего объема денежных переводов в республику, отмечают аналитики Евразийского банка развития. Цифра выше прошлогодней в 2,4 раза.
Выросло и число иностранных рабочих в России - во втором квартале этого года в РФ приехало более 3 млн человек с целью работы. При этом 1,5 млн человек из них - узбекистанцы. По мнению экспертов, иностранных специалистов привлекает укрепившийся курс рубля, благодаря которому они могут зарабатывать больше в пересчете на национальную валюту.