https://uz.sputniknews.ru/20221103/mirziyoev-poprivetstvoval-uchastnikov-ii-mejdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-uzbekistana-29691800.html

Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума Узбекистана

Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума Узбекистана

В четверг в Самарканде стартовал II Международный экономический форум Узбекистана.

2022-11-03T11:47+0500

2022-11-03T11:47+0500

2022-11-03T11:47+0500

экономика

шавкат мирзиёев

узбекистан

форум

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29648041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_beb7623578e83baeddbd40addf9b6ba3.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Так, в этом году форум посвящен теме “Люди в центре экономических реформ”. Президент выразил уверенность, что форум станет хорошей возможностью для обсуждения опыта в данной сфере.Мирзиёев также отметил, что участники в ходе форума смогут заключить взаимовыгдные соглашения о запуске новых проектов и внести вклад в расширение партнерских связей.Также он пожелал всем участникам здоровья, удачи и успешной работы.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев поприветствовал участников ii международного экономического форума узбекистана в четверг в самарканде стартовал ii международный экономический форум узбекистана