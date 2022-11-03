https://uz.sputniknews.ru/20221103/mirziyoev-poprivetstvoval-uchastnikov-ii-mejdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-uzbekistana-29691800.html
Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума Узбекистана
Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума Узбекистана
В четверг в Самарканде стартовал II Международный экономический форум Узбекистана.
2022-11-03T11:47+0500
2022-11-03T11:47+0500
2022-11-03T11:47+0500
экономика
шавкат мирзиёев
узбекистан
форум
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29648041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_beb7623578e83baeddbd40addf9b6ba3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Так, в этом году форум посвящен теме “Люди в центре экономических реформ”. Президент выразил уверенность, что форум станет хорошей возможностью для обсуждения опыта в данной сфере.Мирзиёев также отметил, что участники в ходе форума смогут заключить взаимовыгдные соглашения о запуске новых проектов и внести вклад в расширение партнерских связей.Также он пожелал всем участникам здоровья, удачи и успешной работы.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29648041_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7421b9b2031721f15e0928cd9e8a9dd5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев поприветствовал участников ii международного экономического форума узбекистана в четверг в самарканде стартовал ii международный экономический форум узбекистана
мирзиёев поприветствовал участников ii международного экономического форума узбекистана в четверг в самарканде стартовал ii международный экономический форум узбекистана
Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума Узбекистана
В четверг в Самарканде стартовал II Международный экономический форум Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал участников II Международного экономического форума, который стартовал в четверг в Самарканде. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, в этом году форум посвящен теме “Люди в центре экономических реформ”. Президент выразил уверенность, что форум станет хорошей возможностью для обсуждения опыта в данной сфере.
Мирзиёев также отметил, что участники в ходе форума смогут заключить взаимовыгдные соглашения о запуске новых проектов и внести вклад в расширение партнерских связей.
Также он пожелал всем участникам здоровья, удачи и успешной работы.