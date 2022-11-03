https://uz.sputniknews.ru/20221103/nurmuratov-57-raschetov-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-proisxodyat-v-natsvalyutax-29697199.html

Нурмуратов: 57% расчетов между Узбекистаном и Россией происходят в нацвалютах

Нурмуратов: 57% расчетов между Узбекистаном и Россией происходят в нацвалютах

Помощь в дальнейшей активизации расчетов в рублях и сумах может оказать Азия-Инвест банк, считает Мамаризо Нурмуратов. 03.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-03T14:02+0500

2022-11-03T14:02+0500

2022-11-03T14:02+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Около 60% расчетов внешнеторговых операций между Узбекистаном и Россией уже происходят в национальных валютах, Узбекистан готов активизировать этот процесс, заявил в четверг председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов, передает корреспондент Sputnik."Примерно 57% (взаиморасчетов) уже осуществляется в рублях и сумах в части экспорта-импорта", - сказал Нурмуратов на полях Самаркандского II международного экономического форума.Глава ЦБ Узбекистана также добавил, что Узбекистан готов активизировать этот процесс при помощи Азия-Инвест банка.Напомним, в 1996 году на территории России появился первый совместный узбекско-российский банк – Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" в соответствии с межправительственным Соглашением между Россией и Узбекистаном "Об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества на 1996-1997 гг.". Цель открытия банка - развитие прогрессивных форм использования национальных капиталов в финансово-банковской сфере двух стран.

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