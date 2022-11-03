https://uz.sputniknews.ru/20221103/peremennaya-oblachnost-i-dojd-prognoz-pogody-na-3-noyabrya-29689761.html
Переменная облачность и дождь: прогноз погоды на 3 ноября
Переменная облачность и дождь: прогноз погоды на 3 ноября
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-11-03T11:06+0500
2022-11-03T11:06+0500
2022-11-03T11:19+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, только по Каракалпакстану, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям во второй половине дня, по Самаркандской, Джизакской областям в вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 12-17 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром туман. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 15-17 градусов тепла.В горных районах временами дождь, в высокогорье также дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 3-8 градусов тепла.
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переменная облачность и дождь прогноз погоды на 3 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики узбекистан такшкент бухара самарканд навои каракалпакстан фергана
переменная облачность и дождь прогноз погоды на 3 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики узбекистан такшкент бухара самарканд навои каракалпакстан фергана
Переменная облачность и дождь: прогноз погоды на 3 ноября
11:06 03.11.2022 (обновлено: 11:19 03.11.2022)
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, только по Каракалпакстану, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям во второй половине дня, по Самаркандской, Джизакской областям в вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 12-17 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Утром туман. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 15-17 градусов тепла.
В горных районах временами дождь, в высокогорье также дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 3-8 градусов тепла.