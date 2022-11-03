https://uz.sputniknews.ru/20221103/peremennaya-oblachnost-i-dojd-prognoz-pogody-na-3-noyabrya-29689761.html

Переменная облачность и дождь: прогноз погоды на 3 ноября

Переменная облачность и дождь: прогноз погоды на 3 ноября

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-03T11:06+0500

2022-11-03T11:06+0500

2022-11-03T11:19+0500

общество

дождь

прогноз погоды

прогноз

погода

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29282414_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_639c2f4424c79732a4152d108f73b280.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, только по Каракалпакстану, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям во второй половине дня, по Самаркандской, Джизакской областям в вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 12-17 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром туман. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 15-17 градусов тепла.В горных районах временами дождь, в высокогорье также дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 3-8 градусов тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

переменная облачность и дождь прогноз погоды на 3 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики узбекистан такшкент бухара самарканд навои каракалпакстан фергана