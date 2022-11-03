https://uz.sputniknews.ru/20221103/ssha-izuchayut-tsentralnuyu-aziyu-kak-potentsialnyy-teatr-voennyx-deystviy--patrushev-29695030.html

США изучают Центральную Азию как потенциальный театр военных действий – Патрушев

США изучают Центральную Азию как потенциальный театр военных действий – Патрушев

В четверг в Москве проходит встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ.

2022-11-03T12:28+0500

2022-11-03T12:28+0500

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россия

николай патрушев

сша

центральная азия

театр

москва

секретарь совбеза рф

совет безопасности рф

снг

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг.По словам Патрушева, это необходимо американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия.Также он заявил, что США и Британия вербуют террористов для их участия в боевых действиях на стороне Киева и отметил, что англосаксы с помощью Украины хотели создать прецедент для дробления русского этноса до его полного уничтожения.Кроме этого, секретарь Совбеза России подчеркнул, что сообщение Трасс Блинкену "все сделано" подтверждает участие Британии в теракте на "Северных потоках".В данное время, по заявлению Патрушева Украина стала основным мировым центром ультраправого экстремизма. В ходе своего выступления он также отметил, что создание Украиной "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов.

россия

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сша изучают центральную азию как потенциальный театр военных действий патрушев в четверг в москве проходит встреча секретарей советов безопасности стран снг