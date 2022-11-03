https://uz.sputniknews.ru/20221103/uzbekistan-airways-vozobnovila-reysy-v-kuala-lumpur-29691409.html

Uzbekistan Airways возобновила рейсы в Куала-Лумпур

Uzbekistan Airways возобновила рейсы в Куала-Лумпур

По каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из Ташкента в столицу Малайзии - читайте в нашем материале.

2022-11-03T14:51+0500

2022-11-03T14:51+0500

2022-11-03T14:51+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

куала-лумпур

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рейсы

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малайзия

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways снова начала выполнять авиарейсы из Ташкента в Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Так, спустя два года свой первый полет из Ташкента в столицу Малайзии авиакомпания выполнила 1 ноября.Известно, что теперь вылеты из столицы республики в Куала-Лумпур будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

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uzbekistan airways возобновила рейсы в куала лумпур по каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из ташкента в столицу малайзии