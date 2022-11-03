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https://uz.sputniknews.ru/20221103/uzbekistan-airways-vozobnovila-reysy-v-kuala-lumpur-29691409.html
Uzbekistan Airways возобновила рейсы в Куала-Лумпур
Uzbekistan Airways возобновила рейсы в Куала-Лумпур
По каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из Ташкента в столицу Малайзии - читайте в нашем материале.
2022-11-03T14:51+0500
2022-11-03T14:51+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
куала-лумпур
рейс
рейсы
ташкент
малайзия
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways снова начала выполнять авиарейсы из Ташкента в Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Так, спустя два года свой первый полет из Ташкента в столицу Малайзии авиакомпания выполнила 1 ноября.Известно, что теперь вылеты из столицы республики в Куала-Лумпур будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
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uzbekistan airways возобновила рейсы в куала лумпур по каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из ташкента в столицу малайзии
uzbekistan airways возобновила рейсы в куала лумпур по каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из ташкента в столицу малайзии

Uzbekistan Airways возобновила рейсы в Куала-Лумпур

14:51 03.11.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways на взлетной полосе аэропортового комплекса "Платов" в Ростове-на-Дону.
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways на взлетной полосе аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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По каким дням авиакомпания будет осуществлять рейсы из Ташкента в столицу Малайзии - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways снова начала выполнять авиарейсы из Ташкента в Куала-Лумпур. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, спустя два года свой первый полет из Ташкента в столицу Малайзии авиакомпания выполнила 1 ноября.
Известно, что теперь вылеты из столицы республики в Куала-Лумпур будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
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