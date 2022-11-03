https://uz.sputniknews.ru/20221103/uzbekistan-primet-uchastie-v-zasedanii-po-afganistanu-v-moskve-29699789.html

Узбекистан примет участие в заседании по Афганистану в Москве

Узбекистан примет участие в заседании по Афганистану в Москве

Заседание московского формата по Афганистану пройдет в середине ноября. Подробности - в нашем материале.

2022-11-03T18:49+0500

2022-11-03T18:49+0500

2022-11-03T18:49+0500

политика

афганистан

москва

узбекистан

заседание

участие

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.Так, он подчеркнул, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку", в которую входят Россия, Китай, США и Пакистан, продемонстрировал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов".Напомним: третье заседание московского формата по Афганистану прошло 20 октября 2021 года в Москве. "Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей Афганистана, России, Пакистана, Ирана, Китая и Индии.

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узбекистан примет участие в заседании по афганистану в москве заседание московского формата по афганистану пройдет в середине ноября кто участвует кабулов замир