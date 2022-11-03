https://uz.sputniknews.ru/20221103/uzbekistan-primet-uchastie-v-zasedanii-po-afganistanu-v-moskve-29699789.html
Узбекистан примет участие в заседании по Афганистану в Москве
Узбекистан примет участие в заседании по Афганистану в Москве
Заседание московского формата по Афганистану пройдет в середине ноября. Подробности - в нашем материале.
2022-11-03T18:49+0500
2022-11-03T18:49+0500
2022-11-03T18:49+0500
политика
афганистан
москва
узбекистан
заседание
участие
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.Так, он подчеркнул, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку", в которую входят Россия, Китай, США и Пакистан, продемонстрировал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов".Напомним: третье заседание московского формата по Афганистану прошло 20 октября 2021 года в Москве. "Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей Афганистана, России, Пакистана, Ирана, Китая и Индии.
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узбекистан примет участие в заседании по афганистану в москве заседание московского формата по афганистану пройдет в середине ноября кто участвует кабулов замир
узбекистан примет участие в заседании по афганистану в москве заседание московского формата по афганистану пройдет в середине ноября кто участвует кабулов замир
Узбекистан примет участие в заседании по Афганистану в Москве
Заседание московского формата по Афганистану пройдет в середине ноября. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября. Об этом заявил
спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
Так, он подчеркнул, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку", в которую входят Россия, Китай, США и Пакистан, продемонстрировал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов".
"С учетом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - отметил Кабулов в статье в "Независимой газете".
Напомним: третье заседание московского формата по Афганистану прошло 20 октября 2021 года в Москве.
"Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей Афганистана, России, Пакистана, Ирана, Китая и Индии.