https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-moskve-mogut-uvelichit-stoimost-patenta-dlya-migrantov-29696382.html

В Москве могут увеличить стоимость патента для мигрантов

В Москве могут увеличить стоимость патента для мигрантов

Как поднимется стоимость патента для мигрантов в следующем году - читайте в нашем материале.

2022-11-03T16:09+0500

2022-11-03T16:09+0500

2022-11-03T16:09+0500

миграция

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В следующем году в Москве увеличат стоимость патента для мигрантов. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко.Известно, что Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".В ходе заседания Комиссии Мурченко заявила, что законопроектом вносятся изменения в три Закона города Москвы: "О налоге на имущество организаций", "О налоге на имущество физических лиц" и "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы" в целях совершенствования налогового законодательства столицы России и приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Так, законопроект предусматривает установление регионального коэффициента для определения стоимости патента для мигрантов в 2023 году. В данное время гражданам из четырех стран - Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы - необходимо оформлять разрешение на работу. Плата за патент поступает в бюджет города Москвы.Предложенные изменения касаются регионального коэффициента, который пересматривается ежегодно. В 2022 году официальная зарплата трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях увеличилась на 11,5%. В связи с этим было предложено соразмерно увеличить стоимость патента до 6,6 тыс. рублей в месяц.Таким образом, по словам Мурченко, это будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой для российских граждан. Дополнительные доходы в бюджет города составят 3 млрд рублей.

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