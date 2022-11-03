https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-samarkande-proydet-uzbeksko-rossiyskiy-molodejnyy-forum-29695673.html

В Самарканде пройдет узбекско-российский молодежный форум

В Самарканде пройдет узбекско-российский молодежный форум

В программе мероприятия запланировано принятие Ташкентской резолюции.

2022-11-03T18:11+0500

2022-11-03T18:11+0500

2022-11-03T18:11+0500

общество

самарканд

форум

россия

узбекистан

молодежный форум

молодежь

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В Самарканде пройдет узбекско-российский молодёжный форум. Он состоится в рамках международного самита International Youth Summit-2022 с 13 по 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета молодежных и детских объединений России.Известно, что форум является традиционным двусторонним мероприятием, проводимым ежегодно с целью укрепления дружеских связей и развития сотрудничества представителей молодёжи Узбекистана и России.В программе запланированы дискуссионные площадки по темам Целей устойчивого развития, а также принятие Ташкентской резолюции на основе предложений молодёжи по таким направлениям, как:Также в рамках мероприятия участники разработают и обсудят проекты развития двустороннего узбекско-российского сотрудничества. Организатором форума выступит Агентство по делам молодёжи Узбекистана.Так, к участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: представители руководящего состава молодёжных общественных организаций, молодые учёные, медиаблогеры и журналисты, общественные деятели и активисты в области экологии и ЦУР, представители креативной индустрии, предпринимательства и волонтёрства.Заявку на участие можно подать до 23:59 мск 5 ноября 2022 года по ссылке.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в самарканде пройдет узбекско российский молодежный форум в программе мероприятия запланировано принятие ташкентской резолюции когда как принять участие как подать заявку