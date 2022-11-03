https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-tashkente-proxodit-mejdunarodnyy-gorno-metallurgicheskiy-forum-29701426.html
В Ташкенте проходит Международный горно-металлургический форум
В Ташкенте проходит Международный горно-металлургический форум
Какие вопросы обсуждались в ходе международного форума - читайте в нашем материале.
2022-11-03T15:30+0500
2022-11-03T15:30+0500
2022-11-03T16:39+0500
общество
ташкент
форум
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В Ташкенте в Конгресс-холле Узэкспоцентра проходит Международный горно-металлургический форум UIMF 2022. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.Известно, что мероприятие длится со 2 по 3 ноября и уже в четвертый раз собирает ведущие компании индустрии, авторитетных экспертов и представителей государственных профильных ведомств. Подобный состав участников позволяет обсудить актуальные вопросы и перспективы развития горно-металлургического сектора в нынешних реалиях, наметить пути решения существующих и прогнозируемых проблем.Так, в рамках форума под названием "Современные тенденции развития геологической и горно-металлургической отраслей" участники обсудили современные тенденции развития геологической и горно-металлургической отраслей, перспективы разведки и разработки новых месторождений, ESG-повестки в горно-металлургической отрасли и ее цифровое развитие.В форуме приняли участие 46 спикеров и модераторов и более 200 делегатов из 11 стран, в том числе и из России. Так, на форуме были представлены следующие российские компании: Металлоинвест, "ЦНИГРИ" ФГБУ, делегатами выступили Норильский Никель, "Бентонит Хакасии" ООО, Reksoff, Geoscan и многие другие.
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в ташкенте проходит международный горно металлургический форум какие вопросы обсуждались в ходе международного форума
в ташкенте проходит международный горно металлургический форум какие вопросы обсуждались в ходе международного форума
В Ташкенте проходит Международный горно-металлургический форум
15:30 03.11.2022 (обновлено: 16:39 03.11.2022)
Какие вопросы обсудили участники международного форума - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
В Ташкенте в Конгресс-холле Узэкспоцентра проходит Международный горно-металлургический форум UIMF 2022. Об этом сообщает пресс-служба
министерства энергетики республики.
Известно, что мероприятие длится со 2 по 3 ноября и уже в четвертый раз собирает ведущие компании индустрии, авторитетных экспертов и представителей государственных профильных ведомств. Подобный состав участников позволяет обсудить актуальные вопросы и перспективы развития горно-металлургического сектора в нынешних реалиях, наметить пути решения существующих и прогнозируемых проблем.
Так, в рамках форума под названием "Современные тенденции развития геологической и горно-металлургической отраслей" участники обсудили современные тенденции развития геологической и горно-металлургической отраслей, перспективы разведки и разработки новых месторождений, ESG-повестки в горно-металлургической отрасли и ее цифровое развитие.
В форуме приняли участие 46 спикеров и модераторов и более 200 делегатов из 11 стран, в том числе и из России. Так, на форуме были представлены следующие российские компании: Металлоинвест, "ЦНИГРИ" ФГБУ, делегатами выступили Норильский Никель, "Бентонит Хакасии" ООО, Reksoff, Geoscan и многие другие.