https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-tashkente-startovala-mejdunarodnaya-knijnaya-vystavka-yarmarka-29685200.html

В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка

В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка

В рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей.

2022-11-03T09:05+0500

2022-11-03T09:05+0500

2022-11-03T09:05+0500

культура

ташкент

выставка

ярмарка

книга

книги

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В среду в Ташкенте стартовала II Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка TASHKENT BOOK FEST-2022. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Известно, что выставка продлится три дня. В рамках российского национального стенда будут представлены новинки российского книгоиздания, проведены круглые столы и презентации издательств, организованы встречи с российскими литераторами. Всего планируется к экспонированию более 500 книг.Так, по окончании выставки представленные на стенде "Россотрудничества" книги передадут посольству России в Узбекистане, а также другим учреждениям культуры и образования.

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в ташкенте стартовала международная книжная выставка ярмарка в рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей даты где проходит билет сколько стоит вход как попасть