https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-tashkente-startovala-mejdunarodnaya-knijnaya-vystavka-yarmarka-29685200.html
В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка
В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка
В рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей.
2022-11-03T09:05+0500
2022-11-03T09:05+0500
2022-11-03T09:05+0500
культура
ташкент
выставка
ярмарка
книга
книги
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В среду в Ташкенте стартовала II Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка TASHKENT BOOK FEST-2022. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Известно, что выставка продлится три дня. В рамках российского национального стенда будут представлены новинки российского книгоиздания, проведены круглые столы и презентации издательств, организованы встречи с российскими литераторами. Всего планируется к экспонированию более 500 книг.Так, по окончании выставки представленные на стенде "Россотрудничества" книги передадут посольству России в Узбекистане, а также другим учреждениям культуры и образования.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в ташкенте стартовала международная книжная выставка ярмарка в рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей даты где проходит билет сколько стоит вход как попасть
в ташкенте стартовала международная книжная выставка ярмарка в рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей даты где проходит билет сколько стоит вход как попасть
В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка
В рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер-классы по работе с текстами от известных переводчиков и писателей.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
В среду в Ташкенте стартовала II Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка TASHKENT BOOK FEST-2022. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома.
Известно, что выставка продлится три дня. В рамках российского национального стенда будут представлены новинки российского книгоиздания, проведены круглые столы и презентации издательств, организованы встречи с российскими литераторами. Всего планируется к экспонированию более 500 книг.
Так, по окончании выставки представленные на стенде "Россотрудничества" книги передадут посольству России в Узбекистане, а также другим учреждениям культуры и образования.