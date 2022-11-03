https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-uzbekistane-budut-podderjivat-teplichnye-xozyaystva--podrobnosti-29689070.html
В Узбекистане будут поддерживать тепличные хозяйства – подробности
В Узбекистане будут поддерживать тепличные хозяйства – подробности
По поручению президента был разработан новый механизм выращивания продукции в теплицах и ее реализации.
2022-11-03T10:27+0500
2022-11-03T10:27+0500
2022-11-03T10:27+0500
общество
узбекистан
теплица
президент
продукция
выращивание
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дополнительных мер по повышению эффективности деятельности тепличных хозяйств.Известно, что целью данных мер является обеспечение продовольственной безопасности страны путем поставки качественной и гарантированной сельскохозяйственной продукции населению.Так, будет внедрен новый механизм содействия тепличным хозяйствам, при котором Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства будет оказывать помощь по поставке семян, рассады, минеральных удобрений и иных материальных ресурсов и закупке у них выращенной продукции.Кроме того, будут созданы специальные питомники по выращиванию сертифицированных и гарантированных семян и рассады.Также для тепличных хозяйств продлевается просроченная задолженность и льготный период по кредитам международных финансовых институтов и целевых фондов в национальной и иностранной валюте с трех лет до пяти лет. При этом устанавливается общий срок погашения – 14 лет.Эти льготы предоставляются по перечню, сформированному по результатам изучения республиканской рабочей группой по оздоровлению финансового состояния и развитию тепличных хозяйств.Наряду с этим, коммерческими банками планируется выделение кредитов по ставке 4% годовых сроком на один год, включая шестимесячный льготный период, для обеспечения тепличных хозяйств оборотными средствами (на расходы по закупке семян, саженцев, удобрений, химических средств, тепличных материалов и обогреву).При этом, в качестве кредитного обеспечения принимаются страховые полисы страховой компании "Узбекинвест", 75% расходов на страховые премии возмещаются за счет средств Агентства продвижения экспорта.Сроки погашения выделенных кредитов приводятся в соответствие со сроками сбора урожая в теплицах и его реализации, на основе чего утверждаются графики погашения кредитов.Тепличным хозяйствам в порядке исключения в период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года не начисляются суммы пени за несвоевременную оплату за природный газ.Для расширения теплиц цельные площади под сооружение современных теплиц и центров логистики промышленного типа выставляются на открытые аукционные торги единым лотом. Правительство разработало Адресный перечень обеспечения инженерно-коммуникационными сетями (питьевая вода и сточные воды, электрическая энергия и ирригация) тепличных хозяйств в 2022–2023 годах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане будут поддерживать тепличные хозяйства подробности по поручению президента был разработан новый механизм выращивания продукции в теплицах и ее реализации
в узбекистане будут поддерживать тепличные хозяйства подробности по поручению президента был разработан новый механизм выращивания продукции в теплицах и ее реализации
В Узбекистане будут поддерживать тепличные хозяйства – подробности
По поручению президента был разработан новый механизм выращивания продукции в теплицах и ее реализации.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дополнительных мер
по повышению эффективности деятельности тепличных хозяйств.
Известно, что целью данных мер является обеспечение продовольственной безопасности страны путем поставки качественной и гарантированной сельскохозяйственной продукции населению.
Так, будет внедрен новый механизм содействия тепличным хозяйствам, при котором Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства будет оказывать помощь по поставке семян, рассады, минеральных удобрений и иных материальных ресурсов и закупке у них выращенной продукции.
Кроме того, будут созданы специальные питомники по выращиванию сертифицированных и гарантированных семян и рассады.
Также для тепличных хозяйств продлевается просроченная задолженность и льготный период по кредитам международных финансовых институтов и целевых фондов в национальной и иностранной валюте с трех лет до пяти лет. При этом устанавливается общий срок погашения – 14 лет.
Эти льготы предоставляются по перечню, сформированному по результатам изучения республиканской рабочей группой по оздоровлению финансового состояния и развитию тепличных хозяйств.
Наряду с этим, коммерческими банками планируется выделение кредитов по ставке 4% годовых сроком на один год, включая шестимесячный льготный период, для обеспечения тепличных хозяйств оборотными средствами (на расходы по закупке семян, саженцев, удобрений, химических средств, тепличных материалов и обогреву).
При этом, в качестве кредитного обеспечения принимаются страховые полисы страховой компании "Узбекинвест", 75% расходов на страховые премии возмещаются за счет средств Агентства продвижения экспорта.
Сроки погашения выделенных кредитов приводятся в соответствие со сроками сбора урожая в теплицах и его реализации, на основе чего утверждаются графики погашения кредитов.
Тепличным хозяйствам в порядке исключения в период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года не начисляются суммы пени за несвоевременную оплату за природный газ.
Для расширения теплиц цельные площади под сооружение современных теплиц и центров логистики промышленного типа выставляются на открытые аукционные торги единым лотом. Правительство разработало Адресный перечень обеспечения инженерно-коммуникационными сетями (питьевая вода и сточные воды, электрическая энергия и ирригация) тепличных хозяйств в 2022–2023 годах.