https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-uzbekistane-poka-ne-vozobnovyat-obslujivanie-rossiyskix-kart-mir-29696989.html
В Узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт "МИР"
В Узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт "МИР"
Коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы "Мир".
2022-11-03T13:51+0500
2022-11-03T13:51+0500
2022-11-03T13:56+0500
экономика
узбекистан
платежная система "мир"
мир
карта
банковская карта
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В Узбекистане пока не готовы возобновить обслуживание российских карт "Мир", коммерческие банки видят риски, заявили в ЦБ республики.Также корреспонденту Sputnik сообщили в Uzcard, что кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.Напомним: ранее в в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard сообщили о временном приостановлении обслуживания карт "Мир". Так, с 09.00 23 сентября 2022 года были приостановлено обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работа кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом.
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в узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт мир коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы мир
в узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт мир коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы мир
В Узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт "МИР"
13:51 03.11.2022 (обновлено: 13:56 03.11.2022)
Коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы "Мир".
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В Узбекистане пока не готовы возобновить обслуживание российских карт "Мир", коммерческие банки видят риски, заявили в ЦБ республики.
Также корреспонденту Sputnik сообщили в Uzcard, что кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.
Напомним: ранее в в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard сообщили о временном приостановлении обслуживания карт "Мир". Так, с 09.00 23 сентября 2022 года были приостановлено обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работа кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом.