https://uz.sputniknews.ru/20221103/v-uzbekistane-poka-ne-vozobnovyat-obslujivanie-rossiyskix-kart-mir-29696989.html

В Узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт "МИР"

В Узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт "МИР"

Коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы "Мир".

2022-11-03T13:51+0500

2022-11-03T13:51+0500

2022-11-03T13:56+0500

экономика

узбекистан

платежная система "мир"

мир

карта

банковская карта

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. В Узбекистане пока не готовы возобновить обслуживание российских карт "Мир", коммерческие банки видят риски, заявили в ЦБ республики.Также корреспонденту Sputnik сообщили в Uzcard, что кобейджинговые карты "UZCARD – МИР" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.Напомним: ранее в в Едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard сообщили о временном приостановлении обслуживания карт "Мир". Так, с 09.00 23 сентября 2022 года были приостановлено обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работа кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом.

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Sputnik Узбекистан

в узбекистане пока не возобновят обслуживание российских карт мир коммерческие банки страны видят риски в возобновлении обслуживания карт платежной системы мир