https://uz.sputniknews.ru/20221103/vavilov-rasskazal-zachem-shtaty-perebrasyvayut-bombardirovschiki-vse-blije-k-kitayu-29685640.html
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю
По мнению эксперта, Тайвань уже ждет вторжения Китая. Подробности - в нашем видео.
2022-11-03T13:47+0500
2022-11-03T13:47+0500
2022-11-03T13:47+0500
видео
тайвань
китай
сша
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Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый уровень. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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вавилов рассказал зачем штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к китаю по мнению эксперта тайвань уже ждет вторжения китая
вавилов рассказал зачем штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к китаю по мнению эксперта тайвань уже ждет вторжения китая
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю
По мнению эксперта, Тайвань уже ждет вторжения Китая. Подробности — в нашем видео.
Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый уровень. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.