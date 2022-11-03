https://uz.sputniknews.ru/20221103/vavilov-rasskazal-zachem-shtaty-perebrasyvayut-bombardirovschiki-vse-blije-k-kitayu-29685640.html

Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю

Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю

По мнению эксперта, Тайвань уже ждет вторжения Китая. Подробности - в нашем видео.

2022-11-03T13:47+0500

2022-11-03T13:47+0500

2022-11-03T13:47+0500

видео

тайвань

китай

сша

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Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый уровень. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

тайвань

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вавилов рассказал зачем штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к китаю по мнению эксперта тайвань уже ждет вторжения китая