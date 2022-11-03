https://uz.sputniknews.ru/20221103/video-v-tashkente-otkrylas-pervaya-vorkaut-ploschadka-29717734.html
Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка
Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка
Здесь прошел Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest.
2022-11-03T21:30+0500
2022-11-03T21:30+0500
2022-11-03T21:30+0500
видео
спорт
ташкент
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В Ташкенте 2 ноября прошел первый Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest. Проводился спортивный турнир в Central Park (бывш Телманна).Построенная для фестиваля площадка стала первой в Узбекистане бесплатной профессиональной воркаут-зоной с инклюзивной средой. Организаторы передали ее в дар посетителям парка.Воркаут — уличная тренировка, все упражнения которой можно выполнить на спортивной площадке без специального оборудования.В этом профессионально сконструированном воркаут-парке могут одновременно заниматься спортом 100 человек", — отметил Анвар Юсупов, генеральный директор локального производства компании Kenguru PRO.Как выглядит воркаут-площадка и какие упражнения она позволяет делать - смотрите в нашем ролике
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видео воркаут площадка чемпионат workout fest спортивный турнир central park
видео воркаут площадка чемпионат workout fest спортивный турнир central park
Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка
Здесь прошел Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest.
В Ташкенте 2 ноября прошел первый Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest. Проводился спортивный турнир в Central Park (бывш Телманна).
Построенная для фестиваля площадка стала первой в Узбекистане бесплатной профессиональной воркаут-зоной с инклюзивной средой. Организаторы передали ее в дар посетителям парка.
Воркаут — уличная тренировка, все упражнения которой можно выполнить на спортивной площадке без специального оборудования.
"Популяризируя воркаут, мы развиваем культуру здорового образа жизни, а устанавливая адаптированное спортивное оборудование, мы способствуем развитию инклюзивной среды. На стандартных тренажерах людям с инвалидностью заниматься сложнее. Например, человек на коляске не дотянется без посторонней помощи до стандартного рукохода.
В этом профессионально сконструированном воркаут-парке могут одновременно заниматься спортом 100 человек", — отметил Анвар Юсупов, генеральный директор локального производства компании Kenguru PRO.
Как выглядит воркаут-площадка и какие упражнения она позволяет делать - смотрите в нашем ролике