https://uz.sputniknews.ru/20221103/video-v-tashkente-otkrylas-pervaya-vorkaut-ploschadka-29717734.html

Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка

Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка

Здесь прошел Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest.

2022-11-03T21:30+0500

2022-11-03T21:30+0500

2022-11-03T21:30+0500

видео

спорт

ташкент

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В Ташкенте 2 ноября прошел первый Международный фестиваль уличного спорта Workout Fest. Проводился спортивный турнир в Central Park (бывш Телманна).Построенная для фестиваля площадка стала первой в Узбекистане бесплатной профессиональной воркаут-зоной с инклюзивной средой. Организаторы передали ее в дар посетителям парка.Воркаут — уличная тренировка, все упражнения которой можно выполнить на спортивной площадке без специального оборудования.В этом профессионально сконструированном воркаут-парке могут одновременно заниматься спортом 100 человек", — отметил Анвар Юсупов, генеральный директор локального производства компании Kenguru PRO.Как выглядит воркаут-площадка и какие упражнения она позволяет делать - смотрите в нашем ролике

ташкент

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