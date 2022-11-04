https://uz.sputniknews.ru/20221104/29728397.html

10 признаков дефицита йода назвал врач

10 признаков дефицита йода назвал врач

Дефицит йода приводит к целому ряду проблем со здоровьем, отмечает врач.

2022-11-04T22:00+0500

2022-11-04T22:00+0500

2022-11-04T22:00+0500

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здоровье

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Педиатр Ирина Юзуп рассказала порталу "Доктор Питер" признаках недостатка йода в организме.Йод — это основной компонент, который участвует в синтезе гормона щитовидной железы тироксина. Для этого расходуется до 90 процентов всего потребляемого нами с пищей йода.Этот микроэлемент необходим также для метаболизма, развития и работы мозга, для плода в утробе матери. Когда в организм поступает маленькое количество йода, такое состояние называется "йододефицитом".Признаки недостатка йода в организме:

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