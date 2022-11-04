https://uz.sputniknews.ru/20221104/29728397.html
10 признаков дефицита йода назвал врач
10 признаков дефицита йода назвал врач
Дефицит йода приводит к целому ряду проблем со здоровьем, отмечает врач.
2022-11-04T22:00+0500
2022-11-04T22:00+0500
2022-11-04T22:00+0500
это интересно
здоровье
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Педиатр Ирина Юзуп рассказала порталу "Доктор Питер" признаках недостатка йода в организме.Йод — это основной компонент, который участвует в синтезе гормона щитовидной железы тироксина. Для этого расходуется до 90 процентов всего потребляемого нами с пищей йода.Этот микроэлемент необходим также для метаболизма, развития и работы мозга, для плода в утробе матери. Когда в организм поступает маленькое количество йода, такое состояние называется "йододефицитом".Признаки недостатка йода в организме:
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MIA „Rosiya Segodnya“
дефицит йода здоровье болезнь мнение врача
дефицит йода здоровье болезнь мнение врача
10 признаков дефицита йода назвал врач
Дефицит йода приводит к целому ряду проблем со здоровьем, отмечает врач.
Педиатр Ирина Юзуп рассказала порталу "Доктор Питер
" признаках недостатка йода в организме.
Йод — это основной компонент, который участвует в синтезе гормона щитовидной железы тироксина. Для этого расходуется до 90 процентов всего потребляемого нами с пищей йода.
Этот микроэлемент необходим также для метаболизма, развития и работы мозга, для плода в утробе матери. Когда в организм поступает маленькое количество йода, такое состояние называется "йододефицитом".
"Недостаток йода приводит и к сбоям в работе щитовидной железы, может проявиться проблемами с молочной и предстательной железами. Дефицит йода увеличивает риск развития рака груди, рака яичников и простаты", — объяснила врач.
Признаки недостатка йода в организме:
апатия и плохое настроение;
выпадение волос и ломкость ногтей;
повышение внутричерепного давления;
быстрая утомляемость, упадок сил и снижение работоспособности;
гипотиреоз — недостаточность функции щитовидной железы;
повышение уровня холестерина.