https://uz.sputniknews.ru/20221104/kategoricheski-s-goblinom-marionetki-v-evrope-sudba-zelenskogo-i-nedeesposobnyy-bayden-29705552.html
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
2022-11-04T08:39+0500
2022-11-04T08:39+0500
2022-11-04T08:39+0500
видео
европа
джо байден
владимир зеленский
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Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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категорически с гоблином марионетки в европе судьба зеленского и недееспособный байден
категорически с гоблином марионетки в европе судьба зеленского и недееспособный байден
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.