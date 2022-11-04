https://uz.sputniknews.ru/20221104/kategoricheski-s-goblinom-marionetki-v-evrope-sudba-zelenskogo-i-nedeesposobnyy-bayden-29705552.html

Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден

Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".

2022-11-04T08:39+0500

2022-11-04T08:39+0500

2022-11-04T08:39+0500

видео

европа

джо байден

владимир зеленский

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Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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2022

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категорически с гоблином марионетки в европе судьба зеленского и недееспособный байден