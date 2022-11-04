https://uz.sputniknews.ru/20221104/sezon-dojdey-prognoz-pogody-na-4-noyabrya-29723148.html
Сезон дождей: прогноз погоды на 4 ноября
Сезон дождей: прогноз погоды на 4 ноября
Узгидромет распространил прогноз погоды на пятницу.
2022-11-04T10:42+0500
2022-11-04T10:42+0500
2022-11-04T11:02+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. По данным Центра гидрометеорологии Узбекистана, в пятницу по республике ожидается дождь, местами туман. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.В горных районах также дождь, в высокогорьях – снег, туман. Температура воздуха 5-10 градусов.В столице возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 15-17 градусов тепла.
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прогноз погоды узбекистан ташкент дождь туман снег температура воздуха
прогноз погоды узбекистан ташкент дождь туман снег температура воздуха
Сезон дождей: прогноз погоды на 4 ноября
10:42 04.11.2022 (обновлено: 11:02 04.11.2022)
Узгидромет распространил прогноз погоды на пятницу.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. По данным Центра гидрометеорологии Узбекистана, в пятницу по республике ожидается дождь, местами туман. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
В горных районах также дождь, в высокогорьях – снег, туман. Температура воздуха 5-10 градусов.
В столице возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 15-17 градусов тепла.