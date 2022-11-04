https://uz.sputniknews.ru/20221104/sezon-dojdey-prognoz-pogody-na-4-noyabrya-29723148.html

Сезон дождей: прогноз погоды на 4 ноября

Сезон дождей: прогноз погоды на 4 ноября

Узгидромет распространил прогноз погоды на пятницу.

2022-11-04T10:42+0500

2022-11-04T10:42+0500

2022-11-04T11:02+0500

общество

погода

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29282347_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_476cbf82068905fc436d0441c60a1d4a.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. По данным Центра гидрометеорологии Узбекистана, в пятницу по республике ожидается дождь, местами туман. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.В горных районах также дождь, в высокогорьях – снег, туман. Температура воздуха 5-10 градусов.В столице возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 15-17 градусов тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прогноз погоды узбекистан ташкент дождь туман снег температура воздуха