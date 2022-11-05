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Аквариум на голове и игуана в костюме покемона – самые яркие фото недели
Аквариум на голове и игуана в костюме покемона – самые яркие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств.
2022-11-05T21:05+0500
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аквариум на голове и игуана в костюме покемона самые яркие фото недели смотрите в фотоленте sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
аквариум на голове и игуана в костюме покемона самые яркие фото недели смотрите в фотоленте sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Аквариум на голове и игуана в костюме покемона – самые яркие фото недели

21:05 05.11.2022
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств.
© AFP 2022 / Loic Venance

Мужчина с аквариумом на голове прогуливается среди пешеходов в "Деревне Сен-Мало" в Сен-Мало

Мужчина с аквариумом на голове прогуливается среди пешеходов в &quot;Деревне Сен-Мало&quot; в Сен-Мало - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2022 / Loic Venance

Мужчина с аквариумом на голове прогуливается среди пешеходов в "Деревне Сен-Мало" в Сен-Мало

© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen

Грузовик, направляющийся в Наблус, проезжает мимо горящих шин на контрольно-пропускном пункте Хавара

Грузовик, направляющийся в Наблус, проезжает мимо горящих шин на контрольно-пропускном пункте Хавара - Sputnik Узбекистан
2/15
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen

Грузовик, направляющийся в Наблус, проезжает мимо горящих шин на контрольно-пропускном пункте Хавара

© AP Photo / Peter Morrison

Рабочие установили фреску художника Кьярана Галлахера в Белфасте

Рабочие установили фреску художника Кьярана Галлахера в Белфасте - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / Peter Morrison

Рабочие установили фреску художника Кьярана Галлахера в Белфасте

© AP Photo / Martin Meissner

Женщина наряжена в страшный костюм паука для участия в ежегодной прогулке зомби и параде на Хэллоуин в Эссене

Женщина наряжена в страшный костюм паука для участия в ежегодной прогулке зомби и параде на Хэллоуин в Эссене - Sputnik Узбекистан
4/15
© AP Photo / Martin Meissner

Женщина наряжена в страшный костюм паука для участия в ежегодной прогулке зомби и параде на Хэллоуин в Эссене

© AFP 2022 / Sam Panthaky

Индийские спасатели проводят поисковые операции после обрушения моста через реку Маччху в Морб

Индийские спасатели проводят поисковые операции после обрушения моста через реку Маччху в Морб - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Индийские спасатели проводят поисковые операции после обрушения моста через реку Маччху в Морб

© AP Photo / Moses Sawasawa

Местные жители бегут от боевых действий между повстанцами М23 и конголезскими силами близ Кибумбы, Демократическая Республика Конго

Местные жители бегут от боевых действий между повстанцами М23 и конголезскими силами близ Кибумбы, Демократическая Республика Конго - Sputnik Узбекистан
6/15
© AP Photo / Moses Sawasawa

Местные жители бегут от боевых действий между повстанцами М23 и конголезскими силами близ Кибумбы, Демократическая Республика Конго

© AFP 2022 / NTB/Rune Stoltz Bertinussen

Северное сияние над норвежским город Тромсе

Северное сияние над норвежским город Тромсе - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP 2022 / NTB/Rune Stoltz Bertinussen

Северное сияние над норвежским город Тромсе

© AP Photo / James Elsby

Танцовщица выступает перед матчем чемпионата мира по крикету между Нидерландами и Зимбабве в Австралии

Танцовщица выступает перед матчем чемпионата мира по крикету между Нидерландами и Зимбабве в Австралии - Sputnik Узбекистан
8/15
© AP Photo / James Elsby

Танцовщица выступает перед матчем чемпионата мира по крикету между Нидерландами и Зимбабве в Австралии

© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard

Судья оценивает кошку породы сфинкс во время ежегодного конкурса самых красивых кошек в мире в Бельгии

Судья оценивает кошку породы сфинкс во время ежегодного конкурса самых красивых кошек в мире в Бельгии - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard

Судья оценивает кошку породы сфинкс во время ежегодного конкурса самых красивых кошек в мире в Бельгии

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Горящие на могилах свечи в День всех святых на кладбище в Вильнюсе

Горящие на могилах свечи в День всех святых на кладбище в Вильнюсе - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Горящие на могилах свечи в День всех святых на кладбище в Вильнюсе

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Спасатели на месте двойного взрыва заминированного автомобиля в Сомали

Спасатели на месте двойного взрыва заминированного автомобиля в Сомали - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Спасатели на месте двойного взрыва заминированного автомобиля в Сомали

© AP Photo / Andy Wong

Мужчина в головном уборе Короля обезьян на улице в Пекине

Мужчина в головном уборе Короля обезьян на улице в Пекине - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Andy Wong

Мужчина в головном уборе Короля обезьян на улице в Пекине

© AFP 2022 / Himanshu Sharma

Погонщик на ярмарке верблюдов в Пушкаре в индийском штате Раджастан

Погонщик на ярмарке верблюдов в Пушкаре в индийском штате Раджастан - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2022 / Himanshu Sharma

Погонщик на ярмарке верблюдов в Пушкаре в индийском штате Раджастан

© AFP 2022 / Arun Sankar

Мужчина под полиэтиленовой пленкой во время сильного муссонного дождя в Индии

Мужчина под полиэтиленовой пленкой во время сильного муссонного дождя в Индии - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2022 / Arun Sankar

Мужчина под полиэтиленовой пленкой во время сильного муссонного дождя в Индии

© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki

Игуана в костюме покемона сидит на голове мужчины, который принимает участие в праздновании Хэллоуина в Токио

Игуана в костюме покемона сидит на голове мужчины, который принимает участие в праздновании Хэллоуина в Токио - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki

Игуана в костюме покемона сидит на голове мужчины, который принимает участие в праздновании Хэллоуина в Токио

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