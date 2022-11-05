Аквариум на голове и игуана в костюме покемона – самые яркие фото недели

Мужчина с аквариумом на голове прогуливается среди пешеходов в "Деревне Сен-Мало" в Сен-Мало
Мужчина с аквариумом на голове прогуливается среди пешеходов в "Деревне Сен-Мало" в Сен-Мало
Грузовик, направляющийся в Наблус, проезжает мимо горящих шин на контрольно-пропускном пункте Хавара
Грузовик, направляющийся в Наблус, проезжает мимо горящих шин на контрольно-пропускном пункте Хавара
Рабочие установили фреску художника Кьярана Галлахера в Белфасте
Рабочие установили фреску художника Кьярана Галлахера в Белфасте
Женщина наряжена в страшный костюм паука для участия в ежегодной прогулке зомби и параде на Хэллоуин в Эссене
Женщина наряжена в страшный костюм паука для участия в ежегодной прогулке зомби и параде на Хэллоуин в Эссене
Индийские спасатели проводят поисковые операции после обрушения моста через реку Маччху в Морб
Индийские спасатели проводят поисковые операции после обрушения моста через реку Маччху в Морб
Местные жители бегут от боевых действий между повстанцами М23 и конголезскими силами близ Кибумбы, Демократическая Республика Конго
Местные жители бегут от боевых действий между повстанцами М23 и конголезскими силами близ Кибумбы, Демократическая Республика Конго
Северное сияние над норвежским город Тромсе
Северное сияние над норвежским город Тромсе
Танцовщица выступает перед матчем чемпионата мира по крикету между Нидерландами и Зимбабве в Австралии
Танцовщица выступает перед матчем чемпионата мира по крикету между Нидерландами и Зимбабве в Австралии
Судья оценивает кошку породы сфинкс во время ежегодного конкурса самых красивых кошек в мире в Бельгии
Судья оценивает кошку породы сфинкс во время ежегодного конкурса самых красивых кошек в мире в Бельгии
Горящие на могилах свечи в День всех святых на кладбище в Вильнюсе
Горящие на могилах свечи в День всех святых на кладбище в Вильнюсе
Спасатели на месте двойного взрыва заминированного автомобиля в Сомали
Спасатели на месте двойного взрыва заминированного автомобиля в Сомали
Мужчина в головном уборе Короля обезьян на улице в Пекине
Мужчина в головном уборе Короля обезьян на улице в Пекине
Погонщик на ярмарке верблюдов в Пушкаре в индийском штате Раджастан
Погонщик на ярмарке верблюдов в Пушкаре в индийском штате Раджастан
Мужчина под полиэтиленовой пленкой во время сильного муссонного дождя в Индии
Мужчина под полиэтиленовой пленкой во время сильного муссонного дождя в Индии
Игуана в костюме покемона сидит на голове мужчины, который принимает участие в праздновании Хэллоуина в Токио
Игуана в костюме покемона сидит на голове мужчины, который принимает участие в праздновании Хэллоуина в Токио