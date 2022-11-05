https://uz.sputniknews.ru/20221105/amerikanist-batyuk-rasskazal-pochemu-v-ssha-vdrug-zagovorili-o-peregovorax-s-rossiey-29740995.html
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Координатор Совбеза США Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине из-за того, что украинский конфликт пошел не по американскому плану.
2022-11-05T17:04+0500
2022-11-05T17:04+0500
2022-11-05T17:04+0500
видео
сша
переговоры
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украина
украинский кризис
конфликт
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Как выборы повлияют на американскую внешнюю политику? Переключится ли внимание США при республиканцах с России на Китай или американцы продолжат борьбу на два фронта? Могут ли американцы договариваться надолго или неизбежно нарушат любые обещания? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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американист батюк рассказал почему в сша вдруг заговорили о переговорах с россией координатор совбеза сша кирби заявил о поиске сша переговорного решения с россией по украине из за того что украинский конфликт пошел не по американскому плану
американист батюк рассказал почему в сша вдруг заговорили о переговорах с россией координатор совбеза сша кирби заявил о поиске сша переговорного решения с россией по украине из за того что украинский конфликт пошел не по американскому плану
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Координатор Совбеза США Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине из-за того, что украинский конфликт пошел не по американскому плану.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Как выборы повлияют на американскую внешнюю политику? Переключится ли внимание США при республиканцах с России на Китай или американцы продолжат борьбу на два фронта? Могут ли американцы договариваться надолго или неизбежно нарушат любые обещания?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.