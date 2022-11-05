https://uz.sputniknews.ru/20221105/chislo-pogibshix-pri-pojare-v-kafe-v-kostrome-uvelichilos-do-15-chelovek-29737451.html

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 15 человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 15 человек

В ночь с пятницы на субботу в Костроме произошло возгорание в кафе "Полигон".

2022-11-05T13:04+0500

2022-11-05T13:04+0500

2022-11-05T13:04+0500

происшествия

кафе

пожар

погибшие

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Количество погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщают экстренные службы региона.Так, ранее сообщалось о 13 погибших, тела еще двоих жертв пожара были найдены при разборе завалов.Напомним: крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. По информации областной прокуратуры, к трагедии могло привести использование пиротехники кем-то из посетителей.Известно, что комиссия центрального аппарата МЧС России отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон в Костроме.

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число погибших при пожаре в кафе в костроме увеличилось до 15 человек в ночь с пятницы на субботу в костроме произошло возгорание в кафе полигон