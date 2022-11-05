https://uz.sputniknews.ru/20221105/dojdi-i-tumany--prognoz-pogody-na-vyxodnye-29732080.html

Дожди и туманы – прогноз погоды на выходные

Дожди и туманы – прогноз погоды на выходные

По данным Узгидромета, в выходные дни 5-6 ноября в Узбекистане сохранится по-настоящему осенняя погода.

2022-11-05T09:02+0500

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2022-11-05T09:02+0500

общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В субботу и воскресенье в Узбекистане сохранится по-настоящему осенняя, дождливая погода, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.Каракалпакстан - облачно, туман, дождь, температура - +10-15 градусов днем, ночью - +5.Хорезмская область - облачно, 5 ноября без осадков, 6 ноября возможен дождь. Туман. Температура: +10-15 днем, +5 - ночью.Бухарская и Навоийская области - на выходных возможны дожди по утрам, туман. Температура: +13-18 днем, +3-8 - ночью.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области - облачно, дожди ночью и утром, туман. Температура ночью +5-10 градусов, днем +12-17.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области - облачно, ночью дожди. Температура ночью +7-12 градусов, днем +15-20 (5 ноября) и +13-18 (6 ноября).Андижанская, Наманганская и Ферганская области - облачно, дожди и туман. Температура 5 ноября: ночью+5-10 тепла, днем +10-15. А 6 ноября ночью ожидается +3-8 градусов, днем +10-15.В горах - дождь, снег и туман, ночью температура +1-6 градусов, днем дойдёт до +10.

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