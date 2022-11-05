https://uz.sputniknews.ru/20221105/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente--29733321.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Забег в Самарканде, концерт K-pop группы и образовательная ярмарка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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общество

ташкент

культура

выходные

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Суббота, 5 ноябряГруппа Blank2y выступит исполнит композиции из сольного альбома K2Y I в Anhor Park.Время: 19.00Место: Anhor parkСтоимость билетов: от 110 тыс. до 1,1 млн сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Бахром Назаров выступит с концертной программой на сцене Дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 50 до 400 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 90−245−5609, (+998) 95−145−0010В ТРЦ Compass Mall пройдет ярмарка ручных изделий Art Weekend. Посетители смогут приобрести кожаные изделия, аксессуары, ювелирные украшения и сувениры ручной работы.Время: с 10.00 до 20.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйВ выставочном зале театра Марка Вайля "Ильхом" представят работы финалистов экопроекта "Оттенки Севера". Посетителей ждет экскурсия от кураторов проекта из Омска и встреча с узбекистанской художницей Татьяной Фадеевой.Время: 17:30Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Вход свободныйВоскресенье, 6 ноябряЗвезды мирового балета Ясмин Нахди и Кларк Рис примут участие в балетной постановке "Лебединое озеро". За музыкальное сопровождение будет отвечать заслуженный деятель Казахстана Ербулат Ахмедияров.Время: 18.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 250 тыс. до 1,25 млн сумовТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Ежегодный международный благотворительный забег пройдет по центральным улицам Самарканда. Участников ждет культурная программа со спортивными активностями и концерт российской группы Therr Maitz. В забеге может принять участие каждый желающий от 4 лет.Стоимость билетов: дистанции 10 км, 21 км, 42 км — 150 тыс. сумов/ 2 км, Kids Run и Nordic Walking — 100 тыс. сумовНеобходимо зарегистрироваться по ссылке: https://www.samarkandhalfmarathon.uz/Эксперты университета ИНХА, Корейского аэрокосмического Университета и Технического колледжа ИНХА расскажут о том, как подавать заявку на стипендию. А также поделятся информацией о кампусах вузов и стоимости обучения.Время: с 13.00 до 17.00Место: Университет ИнхаВход свободныйУчастники смогут освоить начальные азы гончарного мастерства и создадут чашку, тарелку и вазу.Время: 11.00−12.00; 12.00−13.00; 14.00−1500Место: Human HouseСтоимость участия: для взрослых- 80 тыс. сумов / для детей — 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−013−6054

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