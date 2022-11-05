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https://uz.sputniknews.ru/20221105/traditsionnoe-kitayskoe-blyudo-mojet-spasti-ot-podagry--podrobnosti-29745323.html
Традиционное китайское блюдо может спасти от подагры – подробности
Традиционное китайское блюдо может спасти от подагры – подробности
Какое блюдо китайской кухни является эффективным средством от подагры - читайте в нашем материале.
2022-11-05T22:01+0500
2022-11-05T22:01+0500
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Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши). Об этом сообщает РИА Новости.В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.
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традиционное китайское блюдо может спасти от подагры народные средства для лечения подагры как лечить подагру лекарства народными методами какая еда помогает от подагры продукты что такое какое блюдо китайской кухни является эффективным средством от подагры
традиционное китайское блюдо может спасти от подагры народные средства для лечения подагры как лечить подагру лекарства народными методами какая еда помогает от подагры продукты что такое какое блюдо китайской кухни является эффективным средством от подагры

Традиционное китайское блюдо может спасти от подагры – подробности

22:01 05.11.2022
© AFP 2022 / Ezequiel BecerraКитайские и костариканские повара готовят самый большой в мире жареный рис 12 февраля 2013 года, Сан-Хосе
Китайские и костариканские повара готовят самый большой в мире жареный рис 12 февраля 2013 года, Сан-Хосе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / Ezequiel Becerra
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Какое блюдо китайской кухни является эффективным средством от подагры - читайте в нашем материале.
Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши). Об этом сообщает РИА Новости.
В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.
Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.
Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.
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