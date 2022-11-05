https://uz.sputniknews.ru/20221105/traditsionnoe-kitayskoe-blyudo-mojet-spasti-ot-podagry--podrobnosti-29745323.html

Традиционное китайское блюдо может спасти от подагры – подробности

Традиционное китайское блюдо может спасти от подагры – подробности

Какое блюдо китайской кухни является эффективным средством от подагры - читайте в нашем материале.

2022-11-05T22:01+0500

2022-11-05T22:01+0500

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Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши). Об этом сообщает РИА Новости.В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.

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