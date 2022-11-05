https://uz.sputniknews.ru/20221105/uzbekistanskie-dzyudoisty-shturmuyut-turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-29735819.html
Узбекистанские дзюдоисты штурмуют турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане
Узбекистанские дзюдоисты штурмуют турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане
В Баку накануне стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
2022-11-05T11:07+0500
2022-11-05T11:07+0500
2022-11-05T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевывают медали на турнире "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в стартовый день соревнований в пятницу сборная Узбекистана завоевала одну золотую и одну бронзовую награды. Копилку сборной медалью высшего достоинства пополнила Диёра Келдиёрова, выступавшая в весовой категории до 52 кг. В решающем поединке она одержала уверенную победу над Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии. Победа принесла ей 500 рейтинговых очков в олимпийский зачет.Другая узбекистанка Сита Кадамбаева, выступавшая в этой же весовой категории, одержала победу над Александрой Калетой из Польши в поединке за бронзовую медаль. Это первая награда Кадамбаевой на турнирах серии "Большого шлема".
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узбекистанские дзюдоисты штурмуют турнир большого шлема по дзюдо в азербайджане в баку накануне стартовал турнир большого шлема по дзюдо
узбекистанские дзюдоисты штурмуют турнир большого шлема по дзюдо в азербайджане в баку накануне стартовал турнир большого шлема по дзюдо
Узбекистанские дзюдоисты штурмуют турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане
11:07 05.11.2022 (обновлено: 12:21 05.11.2022)
В Баку накануне стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
Узбекистанские спортсмены завоевывают медали на турнире "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Азербайджане. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в стартовый день соревнований в пятницу сборная Узбекистана завоевала одну золотую и одну бронзовую награды. Копилку сборной медалью высшего достоинства пополнила Диёра Келдиёрова, выступавшая в весовой категории до 52 кг. В решающем поединке она одержала уверенную победу над Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии. Победа принесла ей 500 рейтинговых очков в олимпийский зачет.
Другая узбекистанка Сита Кадамбаева, выступавшая в этой же весовой категории, одержала победу над Александрой Калетой из Польши в поединке за бронзовую медаль. Это первая награда Кадамбаевой на турнирах серии "Большого шлема".